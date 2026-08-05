Ministerstvo zahraničních věcí ČR upravuje svou diplomatickou síť tak, aby podle něj lépe odpovídala současným ekonomickým i bezpečnostním zájmům státu. Klíčovým krokem je uzavření Generálního konzulátu v Hongkongu ke konci září a rychlé otevření nového zastupitelského úřadu v Miami od 1. října.
„Diplomacie není soutěž v počtu budov se státní vlajkou. Musí především chránit české zájmy, pomáhat našim občanům a otevírat dveře českým firmám. Tomu přizpůsobujeme i naši síť zastupitelských úřadů,“ vysvětlil šéf české diplomacie Petr Macinka.
Nejde o politiku, ale ekonomiku tvrdí resort
Nový konzulát v Miami posílí českou přítomnost v dynamicky rostoucím regionu jihovýchodu USA. Florida je přitom v současné americké politice i ekonomice důležitým centrem. Ve svém sídle Mar-a-Lago v Palm Beach pobývá i americký prezident Donald Trump.
Právě k americkému prezidentovi má Macinka názorově blízko. V únoru jej například při debatním panelu na bezpečnostní konferenci v Mnichově bránil před jeho někdejší rivalkou z prezidentského klání Hillary Clintonovou. Trumpovo zvolení tehdy přičítal mimo jiné „genderové revoluci“ či „klimatickému alarmismu“ ze strany amerických demokratů.
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Výhledově má pod miamský konzulát spadat také plánované pracoviště v texaském Austinu, který platí za rychle expandující technologické centrum Spojených států.
Agenda uzavíraného úřadu v Hongkongu se z ekonomických důvodů přesouvá pod Velvyslanectví ČR v Pekingu, přičemž rezort zdůrazňuje, že se tím nemění postoj Česka k Hongkongu ani k Macau. Vedle Ameriky plánuje Černínský palác kroky také k otevření úřadu v ománském Maskatu, obnovení přítomnosti ve venezuelském Caracasu či posílení kapacit v Dubaji.
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15. února 2026