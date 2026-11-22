Systémy Arrow likvidující rakety dlouhého doletu podle něj pro ČR vhodné nejsou, stejně tak ale ani systémy Iron Dome či Iron Beam, které jsou schopné zabránit dopadu raket s krátkým doletem. Macinka to uvedl v diskusním pořadu Poledne s Moravcem. Šéf české diplomacie se společně s českou delegací tento týden zúčastnil návštěvy Izraele, kde se delegace kromě jiného setkala s výrobci systému Arrow 3.
Zakázku na pořízení nových systémů protivzdušné obrany, které by měly být schopné zasahovat taktické balistické střely, by Česká republika mohla podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) vypsat příští rok. Ministerstvo podle něj zatím nerozhodlo, jakou vrstvu protiraketové obrany bude armáda budovat přednostně.
Do budování protivzdušné obrany podle Macinky promlouvá také Severoatlantická aliance (NATO), která ji také řídí. Systém Arrow, který je schopen likvidovat střely i ve vesmíru, pořídilo od Izraele sousední Německo, a podle šéfa české diplomacie tedy není pro ČR vhodný.
„Pro ČR by podle mého názoru a toho, co jsem slyšel v Izraeli i z diskusí s armádními experty, byla vhodná vrstva jako David’s Sling,“ řekl. Systémy Arrow jsou podle Macinky také velmi nákladné. Jeden takzvaný interceptor, který zabraňuje dopadu střel, podle něj stojí okolo 300 milionů korun. V některých případech se tak i finančně vyplatí střely sestřelovat v nižších polohách.
Davidův prak je izraelský systém protivzdušné a protiraketové obrany středního až dlouhého dosahu vytvořený společností Rafael Advance Defence Systems. Je navržen k ničení taktických balistických raket, raket velkých ráží, střel s plochou dráhou letu či dronů na vzdálenost zhruba 40 až 300 kilometrů. V Izraeli vedle systémů Iron Dome či Arrow tvoří jednu z vrstev protivzdušné obrany. Pojmenován je podle biblického příběhu, ve kterém David svým prakem zneškodnil většího Goliáše.
Podle expertů dříve oslovených ČTK by se Česká republika měla při rozvoji protivzdušné obrany zaměřit nejprve na ochranu proti širšímu spektru hrozeb, teprve následně na specializované systémy určené k ničení balistických raket. Pořízení izraelského systému Arrow 3 by v současné rozpočtové situaci nemělo jít na úkor jiných potřebných schopností armády.