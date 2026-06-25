Vláda původně s účastí Pavla nepočítala. Macinka ho označoval za lídra opozice, kterému nikdy účast nepodepíše.
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Ústavní soud uložil vládě, aby součástí delegace na summit NATO byl i prezident
Babiš na konferenci před odletem do Polska zopakoval, že respektuje rozhodnutí Ústavního soudu. „Je velice neobvyklé a nestandardní v tom, jak rychle rozhodl, protože jsme neměli prostor se vyjádřit,“ dodal premiér.
Otázky na reakci ministra zahraničí, který předběžné opatření Ústavního soudu označil za ústavní puč a prezidenta tituloval slovem „soudruh“, přešel. „Prosil jsem Motoristy, aby neeskalovali ten konflikt a to se mi celkem dařilo,“ řekl. „Teď mě mrzí, že se pan prezident nedrží předvolebních slibů, že bude spojovat společnost,“ dodal.
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Vládní politici o opatření ÚS: Nezvykle rychlý verdikt, podjatý soud, ústavní puč
Podle něj situace poškodí obraz země v zahraničí.