Macinka dostal pozvání do Bělehradu. Chápu otázku Kosova, řekl

Macinka na začátek tiskové konference vyzdvihl důležitost vztahů mezi Českem a Srbskem. „Mezi našimi zeměmi nejsou žádné problémy, žádné nedořešené otázky. Řešili jsme obranu i multilaterální záležitosti,“ oznámil ministr a označil se za advokáta této balkánské země. „My máme se Srbskem historicky dobré vztahy. Já jsem říkal, že jsem advokátem Srbska na několika úrovních. Snažím se všem vysvětlovat, že historie našich výborných vztahů je určitě delší než existence Evropské unie jako takové,“ sdělil. Vítá snahy Srbska, co se týče přístupu do Evropské unie.
Djurič dodal, že jeho země je připravena stát se členem EU, ale do Bruselu podle svých slov nejezdí „žebrat s nataženou rukou“. Macinka pak ocenil přístup srbské strany, zejména co se týče rekonstrukce Českého domu v Bělehradě a migrace.
„Důležitým tématem pro Srbsko i pro Česko je migrace. Vítáme přístup Srbska. Masová migrace je pro celou Evropu jedním z největších rizik ohledně bezpečnosti,“ řekl Macinka. Jeho protějšek Djurič pak sdělil, že si nepřeje, aby se Srbsko stalo „parkovištěm pro nelegální migranty“.
U Kosova nebudeme teatrální, řekl Macinka
Během jednání mezi Macinkou a Djuričem došla řeč i na otázku Kosova, která není dořešená, což je jednou z překážek přístupu Srbska do Evropské unie. „Bylo pro mě velmi důležité pochopit, jaký je přístup Srbska ke Kosovu. Je to jedna z věcí, kterou je potřeba dořešit. Chápu argumenty srbské strany a dnešní diskuzí se mi potvrdilo, co jsem si myslel o této problematice dlouhodobě,“ řekl Macinka.
„Brzy to bude dvacet let od doby, co tehdejší vláda uznala samostatnost Kosova. Myslím, že tehdy vláda trochu podlehla nějakým vztahům a tlakům,“ myslí si Macinka a zmínil jméno tehdejšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga a jeho údajných vazeb na americkou poradkyni tehdejšího prezidenta Billa Clintona Madeleine Albrightovou. Odmítl ale, že by současná vláda měla v plánu dávat otázce „novou dynamiku“, která by mohla být „teatrální“.
Djurič o Macinkovi mluvil jako o kolegovi a kamarádovi a pozval ho na blíže nespecifikovanou návštěvu Bělehradu. Ocenil plány České republiky na účast na světové výstavě EXPO, která se bude konat příští rok právě v Srbsku a kam podle Djuriče zatím míří 134 států. „Česko bude mít krásný pavilon, je to pro nás klíčový projekt. Doufáme, že se po této akci obraz o Srbsku zlepší,“ doufá Djurič.