Macinka míří do Chorvatska. Bude jednat s premiérem a uctí památku zesnulých Čechů

Pracovní cesta začne ve čtvrtek příletem do Splitu, kde ministr položením věnců uctí památku nedávno zesnulých českých turistů. V odpoledních hodinách se pak na pobřeží setká s českými policisty, kteří v zemi tradičně vypomáhají během rušné letní turistické sezony. V podvečer se česká delegace přesune do hlavního města.
Páteční část cesty již bude v diplomatickém duchu. Ministr zahraničí ráno nejprve zahájí odborný seminář zaměřený na jadernou energetiku a následně usedne k jednacímu stolu se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem.
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Dvoudenní misi na Balkáně pak v pátek uzavře polední schůzkou s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovićem. Posledním bodem na programu delegace je ceremoniální položení věnce u Památníku vlasti.