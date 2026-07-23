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Macinka míří do Chorvatska. Bude jednat s premiérem a uctí památku zesnulých Čechů

Tomáš Ratner
  6:15

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Místopředseda vlády a ministr zahraničí Petr Macinka odlétá na dvoudenní návštěvu Chorvatska. V Záhřebu ho čekají politická jednání s jeho protějškem a premiérem Andrejem Plenkovićem. Ještě předtím se však zastaví ve Splitu, kde proběhne pietní akt za čtyři české občany, kteří v červnu tragicky zahynuli při nehodě na moři.

Pracovní cesta začne ve čtvrtek příletem do Splitu, kde ministr položením věnců uctí památku nedávno zesnulých českých turistů. V odpoledních hodinách se pak na pobřeží setká s českými policisty, kteří v zemi tradičně vypomáhají během rušné letní turistické sezony. V podvečer se česká delegace přesune do hlavního města.

Páteční část cesty již bude v diplomatickém duchu. Ministr zahraničí ráno nejprve zahájí odborný seminář zaměřený na jadernou energetiku a následně usedne k jednacímu stolu se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem.

Macinka po summitu řešil státy Balkánu v EU. Varoval před „Trojským koněm“

Dvoudenní misi na Balkáně pak v pátek uzavře polední schůzkou s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovićem. Posledním bodem na programu delegace je ceremoniální položení věnce u Památníku vlasti.

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