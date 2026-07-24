O nadstandardních vztazích mezi oběma zeměmi ostatně nesvědčí jen byznys, ale i diplomatické zákulisí. Jak Macinka mimo mikrofony prozradil, jeho čtvrteční schůzka s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovićem měla mít původně spíše zdvořilostní a formální ráz. Jednání se nakonec protáhlo na dvojnásobek plánovaného času.
Chorvatsko podle českého ministra aktuálně připravuje legislativu, díky které chce v budoucnu bezmála třetinu své spotřeby elektřiny z jádra. Česká diplomacie u toho zjevně nechce chybět. Hlavním nástrojem se stal páteční odborný seminář v Záhřebu, kvůli kterému do Chorvatska s ministrem přicestovala i silná sestava tuzemských expertů.
|
Minuta ticha za zemřelé Čechy. Macinka s Chorvaty uctili oběti lodní srážky ve Splitu
Do metropole dorazili zástupci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost či experti energetických firem jako ČEZ a Škoda JS. Cílem bylo prodat české zkušenosti a zajistit, aby se tuzemské technologie a dodavatelé mohli v budoucnu přímo podílet na výstavbě chorvatských reaktorů.
Na ranním zahájení semináře Macinka chorvatské jaderné ambice podpořil a rýpl si do přístupu Evropské unie. „V minulých desetiletích se mnoho evropských zemí nerozumně rozhodlo od jaderné energie upustit a na čas se toto téma stalo v Bruselu téměř tabu. Nešlo přitom o vědu, ale o ideologii,“ prohlásil ministr s tím, že by uvítal zapojení Záhřebu do evropského projaderného klubu.
Kromě klasických reaktorů přišla řeč i na budoucnost v podobě malých modulárních reaktorů (SMR). Macinka využil nedávný kapitálový vstup skupiny ČEZ do britské společnosti Rolls-Royce SMR k odlehčení debaty.
„S nadsázkou jako předseda motoristů říkám, že dnes má každý český občan podíl ve svém vlastním Rolls-Royceu, i když se to týká jádra,“ glosoval na tiskové konferenci. Jeho protějšek Gordan Grlić-Radman potvrdil, že Záhřeb zvažuje různé technologie a česká zkušenost je pro něj cenná.
|
Modulární reaktor na Karvinsku se přiblížil. Zájem má i ostravská Nová huť
Jednání ale nebyla jen o budoucnosti elektráren. Grlić-Radman na společné tiskové konferenci připomněl zbrojní dohodu, kdy se jeho země formálně připojuje k českému rámcovému nákupu těžkých vojenských vozidel. Armádní flotilu země tak rozšíří vozy Tatra T-815 od kopřivnické společnosti Tatra Defence Systems.
Systém při srážce neselhal, tvrdí Macinka
Před odletem zpět do Prahy Macinka zhodnotil i první část své cesty, která začala ve čtvrtek pietním aktem u Splitu. Společně s chorvatským ministrem uctili na moři památku čtyř Čechů, kteří v červnu zahynuli při srážce plachetnice a katamaránu.
Na dotaz novinářů, zda i srážka lodí byla předmětem jednání obou ministrů, Macinka uvedl, že nikoli. Varoval také před unáhlenými závěry o bezpečnosti na Jadranu.
„Jakkoliv to chorvatská strana bere velice vážně, je to první podobný případ za desítky let. Je to obrovské neštěstí, všechny nás to mrzí, ale nemyslím si, že by to poukazovalo na nějaké systémové nedostatky. Nestalo se to v důsledku toho, že by byl zbankrotovaný systém,“ uzavřel ministr.