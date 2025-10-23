Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

František Fabičovic | foto: Profimedia.cz

Václav Janouš
Kateřina Vaníčková
,
Šéf Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Petr Macinka se netají tím, že chce zrušit teprve v červnu vyhlášenou chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Přitom v této otázce může být ve střetu zájmů.

Jeho strana totiž před volbami dostala milionový dar od podnikatele, který dlouhodobě proti zmíněné chráněné oblasti vystupuje. Ta totiž zasahuje i do třetiny jeho rozsáhlé Obory Obelisk. Motoristé tvrdí, že dar a zrušení CHKO spolu nesouvisí.

Přestože existuje teprve čtvrtý měsíc, může se chráněná krajinná oblast (CHKO) v nejjižnějším cípu jižní Moravy brzy stát minulostí. V minulosti proti jejímu vzniku brojilo několik obcí a teď její zrušení chtějí hned dvě strany ze tří, které spolu jednají o nové vládě: ANO Andreje Babiše a zmínění Motoristé.

Byť veřejnost do obory nesmí, tak na webových stránkách do ní láká na lov trofejí, a to jelena či daňka evropského.

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

