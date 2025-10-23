Jeho strana totiž před volbami dostala milionový dar od podnikatele, který dlouhodobě proti zmíněné chráněné oblasti vystupuje. Ta totiž zasahuje i do třetiny jeho rozsáhlé Obory Obelisk. Motoristé tvrdí, že dar a zrušení CHKO spolu nesouvisí.
Přestože existuje teprve čtvrtý měsíc, může se chráněná krajinná oblast (CHKO) v nejjižnějším cípu jižní Moravy brzy stát minulostí. V minulosti proti jejímu vzniku brojilo několik obcí a teď její zrušení chtějí hned dvě strany ze tří, které spolu jednají o nové vládě: ANO Andreje Babiše a zmínění Motoristé.
Byť veřejnost do obory nesmí, tak na webových stránkách do ní láká na lov trofejí, a to jelena či daňka evropského.