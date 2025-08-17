Retro dovolená s příchutí sinic. Na Máchově jezeře se zastavil čas

Tomáš Lánský
  9:39
Voda připomíná špatně rozmíchané kakao. S bílou pěnou navrch. Plážoví hosté provádějí baletní piruety, když naboso poskakují v minovém poli borových šišek. Hygienici tu po celé léto mávají oranžovým smajlíkem, značícím, že jsou tu sinice. Smýt ze sebe zelený sliz ale není kde, sprchy chybějí. Fouká a ostrý písek létá do očí. Vítejte na českém Balatonu, Máchově jezeře, místě, kde se zastavil čas.
Labutí šlapadlo za lidových 250 korun na hodinu. (12. srpna 2025)

Labutí šlapadlo za lidových 250 korun na hodinu. (12. srpna 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Šlapadla k pronájmu u Máchova jezera. (12. srpna 2025)
Vjezd do kempu Borný již nese známky času. (12. srpna 2025)
Návštěvníci přijeli pořádně vybavení. Podle svých slov sem jezdí už 15 let....
Přenosná šedesátilitrová lednička, napojená na obří elektrickou základnu....
25 fotografií

Dvě obří skluzavky jsou mimo provoz a bazének s chlorovanou vodou jakbysmet. Vysoce rostoucí plevel u něj maskuje pár odhozených pneumatik. Lidem tak nezbývá než civět na dekách do dáli.

Třebaže Máchovo jezero patří k nejnavštěvovanějším místům tuzemských dovolenkářů, jeho břehy evokují retro podobné Dovolené s Andělem.

„Zjistily jsme, že dovolená s dětmi tady vyjde na stejné peníze, jako když jedeme do Chorvatska,“ hořce litují své návštěvy dvě ženy – Anna a Martina – které sem přijely s dětmi z Rakovníka.

Oslíčku, otřes se

Netušily, že aquapark Staré Splavy je ve skutečnosti jen malý pruh písku u vody a nic víc. Ve vodě je několik málo nafukovacích atrakcí, za vstup na ně ale chtějí 150 korun na hodinu a osobu. I za vlez na „pláž“ se platí 80 korun, což je české unikum.

Hodina na šlapadle v podobě labutě vyjde na 250 korun, cenu zjistíte až u baru, kde se tváří, jako by vám půjčovali jachtu. Nejdražší je zaparkovat. Automat na mince chce za den 200 korun, plechový bandita na karty hned vedle žádá 300 korun. Krvácení z elektronických transakcí bolí míň, ne?

Tropy a přívalové deště. Voda na Mácháči je nejhorší za poslední roky

„Hlavně si tu nic nekupujte, tohle mě stálo 140 korun,“ ukazuje kelímek ginu s tonicem Anna. Palačinka s čokoládou je o deset korun levnější. Pivo za 70 korun.

Je to bizarní výjev: lidé leží na plážích a téměř nikdo se nekoupe. Čistá voda v Máchově jezeře je asi stejně častá jako sníh v srpnu.

Omladině to nevadí. Ta má Máchovo jezero jako prázdninové útočiště, jakousi Ibizzu východu, kam se jezdí nikoliv koupat, ale pít, bavit se a seznamovat se.

Nocleh na šiškách

Třeba parta vysokoškoláků z filmové školy v Písku. V kempu Klůček rozbalují stany. Cvakají víčka pivních plechovek a těší se, až půjdou na blízkou diskotéku Bílý Kámen balit holky. Povinná výbava: kartony piva, pár lahví Metaxy, instantní polévky a dostatečná zásoba kondomů.

Nevadí jim, že budou spát na podložce z borových šišek, ani že toalety se svými nerezovými žlaby namísto pisoárů jsou spíš kulisou z hororu. Noční klid? Tady se paří do rána.

U Máchova jezera vyhořela oblíbená restaurace Bílý Kámen, škoda je 20 milionů

„Pokud si všechno přivezeš, tak je to v kempu levný. Za vjezd auta, stan pro dva na čtyři noci jsme platili 2 400 korun, vše ostatní si vezeme s sebou,“ počítá Petr, budoucí kameraman. Jíst u stánků v kempu by jim pobyt značně prodražilo, ačkoliv ceny tu nejsou tak hrozivé jako ve Starých Splavech. Čepovaný Kozel za 45 korun, guláš s knedlíkem za 165 korun, hovězí burger s hranolky vyjde na 195 korun.

Party Harder

Partička je milovníkem filmu Party Harder, v němž se skupina chlapců s vidinou načerpání sexuálních zkušeností vydává na Mácháč zažívat vtipné i trapné momenty.

„Viděl jsem ho třikrát, jdeme ve stopách toho filmu,“ líčí Jáchym, další z hloučku studentů. A vzpomíná na jeden ze svých excesů, kdy se šel nahý koupat do jezera. S historkou, stěží publikovatelnou v původním znění, se přidává Jindřich. „Seděl jsem na záchodech a vykonával velkou potřebu. A o dvě kabinky vedle tady Petr klátil jednu holku,“ směje se. „A vo tom je Mácháč,“ zvedá prst.

Hnědou hladinu jezera rozrážejí plováky šlapadla, zbastleného ze starých lešenářských trubek a laviček. Pohánějí ho Tereza Chlumská a Anežka Beerová ze Štětí.

Po vodě se mu v důchodu stýskalo. Kapitán velkých lodí brázdí Máchovo jezero

„Říkáme mu Bismarck,“ vysvětlují název plavidla, které kdyby stejnojmenný německý kancléř viděl, jistě by ho nechal potopit. Dívky skáčou ze šlapadla do vody. Ačkoliv jsou stovky metrů od břehu, mají vodu po hrudník.

V kempu Borný, který jako by z fleku vypadl z katalogu socialistické dovolené, to zatím žije. V hrnci na plynovém vařiči stydnou zbytky segedínu. Z karavanů zní cinkání příborů a brebentění strávníků. Maminky v květovaných šatech krájí na tácku meloun a pokřikují na děti, ať dávají pozor u vody. Je to tu jako živý skanzen – všude kolem stojí stany s vybledlými pruhy, co pamatují ještě Husáka, k vidění je i legendární „áčko“. Záchody i sprchy jsou společné, lidi se loudají v žabkách k vodě. Smrádek, ale teploučko.

Pokaždé na stejné místo

„My už sem jezdíme patnáct let. Pokaždý do stejnýho kempu, dokonce na stejné místo,“ vítá nás Olga Vopálková, „šéfka“ skupinky kamarádů, kteří sem nejprve jezdili sami, pak přibrali své děti a dnes sem vozí i vnoučata. Jsou trošku jako rodina Homolkových z filmové trilogie. Strávit týden na Borném mezi borovicemi je pro ně už rituál.

„Dokonce podle toho plánujeme dovolené. Už v lednu si je vypíšeme na červenec a v dubnu zarezervujeme místa,“ popisuje další členka party Pavlína Hušková. Své pobyty v karavanu u jezera vypilovali k dokonalosti. Mají ledničku, kuchyňku, dokonce i výrobník ledu. Jen ta sprcha chybí.

Skrytý poklad. Neznámá Brtnice je neobjevený Český Krumlov Vysočiny

„My jsme ještě ta generace, která si poradí. Vzala jsem si škopíček s vodou, opláchla jsem se vsedě. Jako to dělaly naše babičky,“ vysvětluje Olga Vopálková.

Marek Linhart, který doráží v ojeté oktávce, otvírá kufr auta a odhaluje další vychytávku, kterou přivezl: Šedesátilitrová lednička, napojená na obří elektrickou základnu. „Utáhne ji 36 hodin,“ chlubí se muž v party kloboučku. „A co potom? “ zajímáme se. „Pak vytáhnu tohle,“ vyndává skládací solární panely. „Tím tu centrálu dobiju a můžu zas chladit,“ usmívá se.

Máchovo jezero je pro ně jako stará pohlednice z minulosti – trochu vybledlá, ale pořád plná kouzla.

Vstoupit do diskuse (81 příspěvků)

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Nejčtenější

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Volby by vyhrálo ANO s 32,5 procenta. Piráti posílili, Stačilo! si pohoršilo

Volby by v srpnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 32,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostalo také SPOLU, SPD, STAN i Piráti, kteří dosáhli nejlepšího letošního výsledku a získali 9,2 procenta....

17. srpna 2025  11:10,  aktualizováno  11:18

V Srbsku zapálili kancelář Vučičovy strany, násilí se vymyká kontrole

Protesty proti vládě prezidenta Aleksandara Vučiče v Srbsku už čtvrtý den po sobě doprovázelo násilí. Nejvážnější incidenty se v noci odehrály ve Valjevu, kde odpůrci vlády zapálili kancelář Vučićovy...

17. srpna 2025  10:45

Rodiče mají představu, že jim dítě opravíme a vrátíme, říká šéfka krizového centra

Krizové centrum J. J. Pestalozziho funguje ve Svitavách už 15 let a za tu dobu pomohlo z krizí jakéhokoli druhu tisícům lidí. Jen za loňský rok to bylo téměř 800 klientů. V posledních letech však...

17. srpna 2025  10:02

Retro dovolená s příchutí sinic. Na Máchově jezeře se zastavil čas

Voda připomíná špatně rozmíchané kakao. S bílou pěnou navrch. Plážoví hosté provádějí baletní piruety, když naboso poskakují v minovém poli borových šišek. Hygienici tu po celé léto mávají oranžovým...

17. srpna 2025  9:39

Kolik lidí se vejde do felicie? Slovenskou policii šokoval rekordní počet pasažérů

Policisté na východě Slovenska při rutinní dopravní kontrole zaznamenali neobvyklý rekord. Ve starším autě Škoda Felicia, který zastavili, cestovalo 18 lidí. Člověk za volantem navíc neměl řidičský...

17. srpna 2025  9:22

Satirická bajka proti Stalinovi z módy nevyšla. Orwellova Farma zvířat slaví 80 let

Ačkoliv od prvního vydání románu Farma zvířat britského spisovatele George Orwella uběhlo již osmdesát let, řadí se stále mezi nejvýznamnější literární počiny. Socialista a kritik kapitalismu a...

17. srpna 2025

Mise vietnamské automobilky na Západě není úspěšná. Firma se obrací do Asie

Jeden z nejbohatších Vietnamců Pham Nhat Vuong se snaží napodobit příběh Elona Muska a jeho automobilky Tesla. Se svou vůbec první vietnamskou automobilkou VinFast ale zatím zažívá spíše neúspěchy....

17. srpna 2025

Chcete kanalizaci? Zaplaťte 100 tisíc. Senioři na Českolipsku na to však nemají

Lidé na Starých Ladech v České Lípě musejí přispět sto tisíc korun na vybudování kanalizace. Jinak hrozí, že se celý projekt zastaví. Pro některé místní je však částka příliš vysoká. Jestli ji...

17. srpna 2025  8:27

Rusko se nerozhodlo, kdy přestane zabíjet, mír bude složitý, uvedl Zelenskyj

Soustavné odmítání příměří ze strany Ruska komplikuje situaci, pokud jde o úsilí o dosažení trvalé mírové dohody ve válce, kterou Kreml vede už čtvrtým rokem proti Ukrajině. V noci na neděli to uvedl...

17. srpna 2025  7:23

Bagry a výkopy žábě nevadí. Mezi pavilony nemocnice žije ohrožená ropucha zelená

Přestože je Fakultní nemocnice Olomouc již pár měsíců místem čilého stavebního ruchu, svůj prostor si tam vydobyla i příroda. A odborníky opět překvapila. Mezi nemocničními pavilony totiž přežívá a...

17. srpna 2025  6:23

Usmívej se, nakázal jí. A z promrzlé partyzánky vykouzlil ikonu Jugoslávie

Revolucionářky s flintou přes rameno mají v levicové mytologii specifické místo. Platí to i pro fotku, která se kdysi stala pevnou součástí propagandy Titovy socialistické Jugoslávie. Příběh...

17. srpna 2025

Dvanáct lidí v jednom bytě. V Curychu roste zájem o sdílené bydlení

V švýcarském Curychu roste popularita společného bydlení. Model je čím dál oblíbenější nejen mezi jednotlivci, ale i mezi páry, kteří hledají cenově dostupnou alternativu k tradičnímu bydlení....

17. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.