Bývalý vysoký důstojník Vojenského zpravodajství Karel Oršel vyvázl u soudu s podmíněným trestem. Podle středečního rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 zneužíval svou funkci v tajné službě a manipuloval armádní nákupy tak, aby z nich profitovala jeho manželka. Soudkyně mu uložila tříletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let a peněžitý trest 300 tisíc korun. Jeho manželka Miluše odešla s dvouletou podmínkou a pokutou 100 tisíc.
Případ se točil kolem armádních nákupů z let 2012 až 2018. Podplukovník Oršel působil na Vojenském zpravodajství. Přesný popis jeho práce je tajný, ale z rozsudku vyplývá, že měl mimo jiné na nákup technického vybavení. Právě při tom se pak děly machinace. Celkem jich soudkyně napočítala čtrnáct.
Nakoupila u distributorů veškeré dostupné zásoby určitého zboží. Pokud tak někdo chtěl armádě techniku dodat, musel jít přes ní.