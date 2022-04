Pětek od něj bylo hodně, vzpomíná žák na učitele zabitého mačetou

Před učilištěm v Ohradní postává skupinka zdejších studentů. Mnoho si toho mezi sebou neříkají a pohledy mají zjevně zachmuřené. Sem tam někdo z nich pozdraví nově příchozí či se vydá zapálit svíčku k improvizovanému pomníčku, který před školou vznikl. Svíček tu již během dopoledne hoří desítky a rychle přibývají, stejně tak květiny. Pietnímu místu vévodí fotka zavražděného učitele.

S několika novináři skupina žáků, kteří byli v době útoku ve škole, komunikovat zjevně nechce. Buď říkají, že již vše sdělili ve čtvrtek nebo že mají zakázáno mluvit od policie. Padne i pár ostřejších slov na adresu „novinářských hyen“.

„Není to fér,“ sdělil o tragickém činu nakonec jeden z nich krátce, aniž by se představil. Učitele měl na několik předmětů, žádný speciální vztah k němu ale dle svých slov neměl.

Ulice, která byla ve čtvrtek zaplavena policisty a novináři, je jinak téměř prázdná. Jen jednou za čas naruší scénu osamělí příchozí. „Byl trošku tvrdší, neoblomný, ale vždy se s ním dalo domluvit,“ uvedl jeden ze studentů, který si nepřál být jmenován.

„Už je to tak deset let, co jsem chodil na tuto školu, ale pana učitele si moc dobře pamatuji. Mám ho ještě na fotkách z maturitního plesu, kde tancoval s manželkou. Byl to tehdy nejlepší tanečník na celém parketu,“ sdělil.

„Mně dal pětek spoustu, ale těch jsem za život dostal. Samozřejmě jsem byl naštvaný, ale nikdy bych to nedával za vinu učiteli. Když jsem slyšel, že to byl útok mačetou, tak jsem si říkal, že tohle si opravdu nezasloužil,“ doplnil bývalý student. Zabitý učitel elektromechaniky a elektroniky na škole v pražské Michli působil skoro třicet let.

„Je mi to hrozně líto, vnímám to jako tragédii,“ uvedl další již bývalý student, který přišel před školu zapálit svíčku.

Na druhé straně ulice stojí internátní škola, kde jsou někteří žáci z učiliště ubytováni. Jeden z lidí, kteří tam bydlí, uvedl: „Četl jsem zprávy, ale vůbec jsem si to nespojil s tím, že to je zde. Až když jsem přijel, tak jsem viděl policisty a poté pohřební službu vynášet rakev.“

Ředitel učiliště Karel Dvořák ve čtvrtek na webu spolu s informací o zrušení páteční výuky uvedl, že zavražděný učitel byl pedagogem s velkým P, s žákem podezřelým z vraždy nikdy nebyly problémy a ze strany školy nebyly porušeny žádné bezpečnostní předpisy.

Učiliště sousedí s další školou, Gymnáziem Elišky Krásnohorské. „Žádná speciální opatření kvůli pachateli toho, co se stalo vedle, přijata nebyla. Poskytovali jsme akorát záznamy z bezpečnostních kamer policii,“ sdělil pro portál iDNES.cz vrátný gymnázia. Škola je prý neustále uzamčena a o tom, kdo se dostane dovnitř, rozhoduje osobně vrátný. Ten dle svých slov sloužil 23 let v armádě a ze čtvrtečních událostí proto strach neměl.

Na strach nezbyl čas ani zaměstnancům podniků, které v ulici sídlí. „Najednou tu byla spousta policistů, létal tu vrtulník, ale na nějaké zamknutí kvůli strachu nezbyl čas, měli jsme tu zákazníky,“ uvedla obsluha ve zdejší čínské restauraci, podle které byla akce do dvou hodin skončená a poté přišla policie žádat o záznamy z kamer a taktéž osvětlit, co se vlastně stalo.

Pachatel zaútočil na učitele ve čtvrtek před polednem ve čtvrtém patře budovy školy v jeho kabinetu. Pedagog napadený mačetou přes snahu přivolaných záchranářů zraněním na místě podlehl. Útočník z místa utekl. Policie ho následně v Dolních Břežanech v okrese Praha-západ zadržela. Policisté v pátek na Twitteru zveřejnili video ze zadržení.