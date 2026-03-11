Má sice miliardy, ale prchá před justicí. Vzestup a pád narkobarona Viléma Kováče

Když pro něj eskorta přišla, doma nebyl. Dnes jedenapadesátiletý Kováč je od té doby na útěku neznámo kde. Jeho komplici skončili v celách a on sám byl v nepřítomnosti odsouzen na 23 let do vězení. Z exilu ale posílá drzé vzkazy a užívá si na jachtách.
Toto je příběh muže, který se stal jedním z padesáti nejhledanějších lidí v Evropě v databázi Europolu.
Byl mistr konspirace. Svou skupinu řídil pod heslem „Rozděl a panuj“. Využíval nezávislé okruhy lidí, kteří se navzájem neznali. Nikdo kromě něj neměl úplný přehled o celém řetězci.