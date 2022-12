Skiareály otevřou na svátky, teď funguje polovina. Nabídnou i pohyblivé ceny

„Podmínky jsou skvělé. Přírodní sníh se díky silnému sněžení promísil s umělým, je ho dostatek a díky silným mrazům můžeme i nadále zasněžovat,“ uvedl Petr Vančura ze Skiareálu Ještěd. Jenže podmínky se podle meteorologů brzy zhorší.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by se totiž teploty minimálně do silvestra měly držet nad nulou. V noci by průměry neměly klesnout pod jeden stupeň Celsia, přes den se mají denní maxima naopak pohybovat okolo osmi stupňů. To na lyžování nejsou zrovna ideální vyhlídky.