Některé lyžařské areály využily mrazivého počasí, začalo se zasněžovat

„Letos jsme začali zasněžovat o několik dnů dřív než v minulých letech. Zpravidla jsme jindy začínali až na konci listopadu. Budeme k zasněžování využívat každou příležitost, jednak abychom ještě využili staré ceny elektřiny, a chceme také zahájit sezonu co nejdřív. Na prosinec už máme nasmlouvanou i lyžařskou výuku pro děti z okolních škol a školek,“ řekla mluvčí Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku Martina Žáčková.

V areálu bude letos v provozu jen sjezdovka Horal, vlek nepojede na sjezdovce Razula. „Údržba sjezdovky Razula je s ohledem na délku jeden kilometr velmi nákladná a provoz býval už při starých cenách energií v posledních letech ztrátový. Ponecháme ji ale k volnému využití na vlastní odpovědnost skialpinistům, kteří ji i v minulých letech vyhledávali. Navíc zde bude pro zájemce nabízet lekce skialpů naše Lyžařská škola Razulák,“ uvedla Žáčková.

Zasněžovat se v noci na sobotu začalo také v areálu ve Stupavě na Uherskohradišťsku. „Ráno byly minus tři stupně Celsia. Vždy, když bude mráz, budeme zasněžovat. Nyní si také potřebujeme ověřit, zda je vše v pořádku a systém je funkční,“ uvedla zástupkyně střediska Bohdana Orlová.

Umělý sníh začal vyrábět také ski areál v Karolince na Vsetínsku. „Je to o malinko dřív než v předchozích letech, začínali jsme zasněžovat vždy 22. nebo 23. listopadu. Nepředpokládáme, že vše vydrží, ale necháme sníh na hromádkách,“ uvedl zástupce střediska Marek Cimala.

Sněžná děla se rozjela také v Jeseníkách, například ve Ski Aréně Karlov. „Pokud budou dobré podmínky, jsme připraveni zasněžovat. Chtěli bychom zahájit sezonu některý prosincový víkend,“ řekl mluvčí arény Boris Keka.

Zasněžování začalo i v areálu v Branné, šlo však spíše o testování zařízení. „Když bude mrznout, zasněžování pustíme. Vypadá to však spíš na příští týden,“ uvedl za středisko Rostislav Procházka.

Skvělé podmínky v Orlických horách

Skicentrum Deštné v Orlických horách využilo mrazivé počasí a začalo poprvé před sezonou zasněžovat. Sněžná děla by mohla být v provozu celý víkend. Řekl to vedoucí centra Petr Prouza.

„Zasněžujeme na sjezdovce Marta spíš do výšky než do šířky, vytvoříme si zásoby, které by mohly vydržet do zahájení sezony. Začali jsme v pátek, v druhé půlce noci byly skvělé podmínky, kolem minus deseti stupňů,“ řekl Prouza.

Pokud vydrží počasí, zasněžovat bude skicentrum dnes a ještě v neděli. Zasněžovací systém je v areálu stejný jako loni, novinkou je automatizace zasněžovacích děl na černé sjezdovce.

„Se zasněžováním nebudeme spěchat, bude skvělé, když zasněžíme areál do vánočních svátků. Termín zahájení si dopředu nedáváme, protože může přijít obleva,“ řekl Prouza.

V minulosti se skicentru obvykle dařilo otevřít v polovině prosince, což bývá zhruba týden před vánočními svátky. Jen výjimečně bylo v zimní sezoně mrazivo a skiareál byl v provozu na konci listopadu nebo 7. prosince, řekl Prouza.

Jízdné bude podle Prouzy dražší než minulou sezonu. Stouplo v průměru o 15 procent. Lidé podle něj často nakupují skipasy za zvýhodněné cen dopředu než pak na místě.

„Co jsem se díval na naši nejbližší konkurenci, naše současné ceny jsou srovnatelné s jejich loňskými cenami. Do půlky listopadu jsme prodávali skipasy za loňské ceny. Další slevové akce připravujeme. Osvědčuje se nám to, je to signál, že lidé budou mít o lyžování zájem i letos,“ řekl Prouza.

Skicentrum má sedm lanovek a vleků a přes pět kilometrů sjezdovek, v areálu je také snowpark. Pro běžkaře bývá v sezoně v okolí 50 kilometrů strojově upravovaných běžeckých tratí nebo jsou běžecké okruhy přímo v areálu.