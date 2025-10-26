Investují do zasněžování a zdražují skipasy. Skiareály se připravují na sezonu

  9:33
Před startem lyžařské sezony investovaly skiareály v Česku hlavně do modernizace a oprav techniky pro zasněžování. Některé si pro návštěvníky připravily i nové vleky a lanovky nebo wellness. Část středisek v nadcházející sezoně podraží. Vyplývá to z ankety mezi provozovateli areálů.
Krkonošské středisko Špindlerův Mlýn pokračuje v hlavním projektu, propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. Spolu s dalšími investicemi do zasněžování či strojového parku tam před letošní zimou utratí zhruba 150 milionu korun, uvedl ředitel skiareálu René Hroneš. Ceny skipasů tam začínají od 820 korun za celodenní jízdenku pro dospělého a podle Hroneše zůstávají na úrovni minulé zimní sezony.

SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou v Krkonoších vydal rekordních více než 200 milionů, a to na zasněžování, akumulační nádrže či na výukové lokality. U horní stanice kabinkové lanovky na vrcholu Černé hory otevře SkiResort Panorama park. Nabídne snowtubing, prostor pro sáňkování nebo bobování. SkiResort zdražil jen vybrané typy skipasů, a to o několik procent.

V Jizerských horách investovali na Tanvaldském Špičáku asi 70 milionů do modernější a rychlejší sedačkové lanovky v části Špičák I. Provozovatel střediska - Ski bižu - dal také téměř 25 milionů do zasněžování a modernizace zázemí v areálu Severák v Hraběticích.

Na Špičáku zdraží skipasy skoro o 20 procent a na Severáku asi o 15 procent. Celodenní skipas na Tanvaldském Špičáku pro dospělého v hlavní sezoně tak bude stát 1200 korun.

V Krkonoších se hlásí zima. Na Sněžce je sníh a pocitově minus 14 stupňů

Největší lyžařské středisko západočeské Šumavy - Ski&Bike Špičák - investovalo okolo pěti milionů, hlavně do oprav. Areál zavádí cenově flexibilní skipasy. Ceny se budou podle ředitele Jana Kasíka odvíjet od aktuálních podmínek a návštěvnosti.

Loni stála celodenní jízdenka pro dospělého 890 korun, letos budou ceny začínat v méně nabitých dnech už na 750 Kč. Druhý největší areál regionu, Nad nádražím - Belveder, investoval asi 4,5 milionu do zkvalitnění a zefektivnění zasněžování a úprav sjezdových tratí. Ceny denních skipasů zvýší o tři až pět procent.

V jihočeské části Šumavy například Skiareál Lipno na novou sezonu zakoupil několik sněžných děl. Ceny za skipasy zůstanou stejné jako loni, areál nyní prodává celosezonní poukaz za 7890 korun. Skiareál Zadov koupil na příští sezonu pět zasněžovacích děl a na řadě míst instaloval turnikety, které mají zrychlit odbavení lyžařů. Areál také mění tarify skipasů, přesné ceny teprve zveřejní.

V největším středisku Krušných hor, na Klínovci na nadcházející zimu koupili novou sněžnou rolbu se systémem snowsat za 15 milionů korun, řekl manažer skiareálu Martin Koky. Další investice podle něj směřují do zvýšení odolnosti svahu před případnými oblevami a do zvelebování zázemí.

V Beskydech investovala střediska také hlavně do údržby a technologií pro výrobu technického sněhu. „Máme snowfactory, to znamená technologii, která umí zasněžovat i při plusových teplotách,“ sdělil marketingový manažer Ski Bílá Martin Kacíř.

Skiareál v Bedřichově v zimě nejspíš neotevře. Středisko opustil provozovatel

Ve SkiParku Gruň ve Starých Hamrech dokončují nové vedení pro zasněžování a rekonstruují jednu z chat pro ubytované. Některé skipasy na Gruni proti loňsku zdraží přibližně o šest procent, ale například rodinné skipasy budou mít stejnou cenu jako dříve.

V Jeseníkách areál v Přemyslově na Šumpersku opravil za 4,5 milionu rozvody zasněžování. V Branné na Šumpersku investovali rovněž do zasněžování a také do vleku, celkem zhruba dva miliony korun, řekl provozovatel areálu Rostislav Procházka.

Do zasněžování dalo peníze i středisko na Červenohorském sedle, kde také sanovali některé úseky sjezdovek po loňských povodních. V horském areálu Kraličák připravovali před zimou hlavně zázemí pro návštěvníky. Většina oslovených provozovatelů v regionu skipasy zdražovat nebude.

Horský resort Dolní Morava na Orlickoústecku staví wellness centrum. Otevřít ho plánuje později v zimní sezoně. Oznámila to mluvčí resortu Šárka Braunerová, výši investice neuvedla. Podobně jako další skiareály resort investoval také do zasněžování. Skipasy zdražovat nebude.

