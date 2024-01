Hory v Česku zažily nejvydařenější víkend sezony, na svazích leží metr sněhu

Ve skiareálu Špindlerův Mlýn je otevřená většina sjezdovek, dosněžit a rozhrnout sníh zbývá na černé sjezdovce. „Do skiareálu zavítalo o víkendu víc než 10 000 lyžařů, silnější byla sobota,“ řekla mluvčí špindlerovského skicentra Vendula Kalenská. Parkoviště ve Špindlerově Mlýně a na Pomezních boudách byla plně obsazená, ale dopravní komplikace nevznikaly a kolony se netvořily.

Spokojeni jsou i provozovatelé SkiResortu Černá hora–Pec. „Skvělé podmínky si nenechalo ujít víc než 20 000 lidí, kteří vyrazili na sjezdovky, běžky, pěší výlet, sáňky a skialpy,“ uvedla Zina Plchová ze SkiResortu, kde je připraveno víc než 44 kilometrů sjezdovek v šesti areálech. Příznivci běžeckého lyžování mohli využít více než 40 kilometrů upravených tratí, rodiny s dětmi také Černohorskou sáňkařskou cestu v nové trase v horním úseku.

Většina sjezdovek byla o víkendu v provozu také na Bukové hoře na Orlickoústecku, v podobném rozsahu bude lyžování pokračovat i v příštím týdnu. „Podmínky jsou ideální, v sobotu jsme měli zatím nejvíc lidí za celou sezonu,“ řekl mluvčí Skiresortu Buková hora Vítězslav Stránský. Středisko nabízí přes šest kilometrů sjezdových tratí na čenkovické a červenovodské straně Bukové hory.

V Orlických horách je v provozu většina sjezdovek v Říčkách či Deštném, podobně rovněž v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem. Lyžuje se také v níže položených oblastech. Lidé mohou zamířit do podhůří i na sjezdovky na Vysočině.

Lavinové nebezpečí

Vysokou návštěvnost měla o víkendu lyžařská střediska také v Olomouckém a Zlínském kraji. Na své si v Jeseníkách přišli i běžkaři. V nejvyšších polohách Jeseníků v nadmořské výšce 1 300 metrů leží do jednoho metru sněhu, kvůli předchozí oblevě je ale namrzlý a horští záchranáři nedoporučují hřebenové túry. V Jeseníkách platí první stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály.

Byli jste si o víkendu také zalyžovat na horách v Česku? ANO 17 %(7 hlasů) NE 83 %(35 hlasů)

„Mrazivé, ale slunečné počasí a perfektně vysněžené sjezdovky s kombinací technického i přírodního sněhu přilákaly o víkendu do Ski Arény Karlov rekordní počet návštěvníků. V provozu jsou u nás všechny lanové dráhy, vleky i sjezdovky,“ řekl v neděli mluvčí lyžařského areálu v Karlově Boris Keka, podle kterého jsou sjezdovky v Karlově díky příznivému počasí a dovednosti personálu obsluhujícímu zasněžovací techniku a rolby v perfektním stavu po celý den.

Plné lyžařů byly o víkendu i sluncem zalité sjezdovky v areálu Troják u Rajnochovic na Kroměřížsku. „Návštěvnost byla slušná. Máme perfektní podmínky pro lyžování, je tady 70 až 120 centimetrů sněhu,“ řekl provozovatel areálu Jakub Juračka, podle kterého se z pohledu návštěvnosti pozitivně promítlo rozhodnutí nezvyšovat na Trojáku ceny skipasů.

„Osvědčila se také investice do moderních automatických zasněžovacích zařízení, které jsou sice drahé, ale umožňují nám rychle a efektivně vyrábět sníh. Jsou to faktory, jejichž součtem je to, že k nám lidé jezdí,“ uvedl Juračka.

Lyžaři se to o víkendu hemžilo také v nižších polohách. Rušno bylo například v lyžařských areálech v Hlubočkách a Hrubé Vodě u Olomouce či v Kladkách na Prostějovsku.

„Po krátké oblevě a následném mírném sněžení a ochlazení jsou sněhové podmínky vynikající s perfektně vysněženými a upravenými sjezdovkami. V provozu jsou oba vleky na hlavní sjezdovce a pohyblivý pás,“ uvedli provozovatelé svahu v Hlubočkách. V průměru 70 centimetrů sněhu je na svazích v lyžařském areálu ve Stupavě na Uherskohradišťsku, kam o víkendu zamířily stovky lyžařů.

V okolí Trojáku podle Juračky kvůli zmrzlému sněhu zatím nejsou dobré podmínky pro běžecké lyžování. Běžkaři mohli o víkendu vyrazit na trasy v okolí jesenické hory Praděd, kde jsou upravené stopy.