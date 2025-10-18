V Česku byl letos rekordní počet případů boreliózy. Očekává se další nárůst

Autor: ,
  7:10
Lékaři letos do konce září zachytili nejvíc případů lymské boreliózy od roku 1986, kdy počty začal sledovat Státní zdravotní ústav (SZÚ). Bylo jich 7 994, loni za celý rok zhruba polovina, vyplývá ze statistik SZÚ. Dalších téměř 600 lidí se nakazilo klíšťovou encefalitidou. Lékaři očekávají, že letošní počty mohou na podzim vzrůst ještě až o třetinu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Často si z lesa klíště přinesou houbaři, hmyz zůstává aktivní až do poklesu teplot pod pět stupňů Celsia. Neléčená borelióza může vést až k trvalým následkům, zásadní zdravotní potíže způsobuje i klíšťová encefalitida.

V minulosti lékaři spojovali nárůst počtu případů boreliózy s lepší diagnostikou. „Se zlepšující se diagnostikou bylo hlášeno více případů s nejvyšším počtem 6 302 případů v roce 1995 na území České republiky,“ uvedli zástupci SZÚ ve zprávě o nákazách. Po roce 2000 se počet pohyboval obvykle mezi třemi a pěti tisíci případů.

Posílali ji na psychiatrii, měla zánět mozku. Klíšťata letos nakazila rekordní počet lidí

Po odstranění nakaženého klíštěte se při borelióze v místě obvykle objeví velká kruhová zarudlá skvrna, která má střed světlejší než okraje. O několik týdnů až měsíců později se může rozvinout zánět mozkových blan, obrna lícního nervu, potíže s klouby a očima. Později bývá postižena kůže a nervová soustava. Neléčená může vést nemoc až k trvalým následkům.

Zásadní zdravotní potíže způsobuje i klíšťová encefalitida. „Vážné komplikace, například ochrnutí končetin, vídáme více u seniorů. Ale i u dětí a mladých lidí mívá klíšťová encefalitida dlouhodobé následky, například časté bolesti hlavy, zhoršení paměti či poruchy soustředění,“ uvedla Dita Smíšková z Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka.

Borelióza není jen červený kruh. Příznaky, které lidé často přehlížejí

Na rozdíl od lymské boreliózy, na kterou zabírají antibiotika, na klíšťovou encefalitidu zatím neexistuje specifická léčba. Naopak vakcína je proti encefalitidě, u boreliózy na ní vědci pracují. V ČR bylo podle loňského průzkumu očkováno asi 39 procent lidí ve věku nad 65 let, 37 procent mezi 55 a 64 lety a 46 procent ve věku 35 až 54 let. Nejvíc očkovaných dětí je ve věku čtyř až šesti let, a to 57,6 procenta, u mladších je to 35 procent, dětí mezi sedmi a deseti lety 44,5 procenta.

V Německu bylo loni očkovaných 67 procent populace, v Rakousku 81 procent, větší zájem je i v dalších zemích, kde lidé často tráví volný čas v přírodě, například ve Švédsku nebo pobaltských zemích.

Očkování mají v ČR z veřejného zdravotního pojištění hrazeno lidé nad 50 let, ostatní si mohou nechat část jeho ceny nechat zpětně zdravotní pojišťovnou proplatit.

Počty případů nemocí způsobených klíšťaty 2015-2025:

20152016201720182019202020212022202320242025*
Klíšťová encefalitida355565687715774856594710509670585
Lymská borelióza29134694393947244105371028313517327040317994

zdroj: SZÚ - ISIN, *do konce září

Vstoupit do diskuse

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Hranice vytyčila válka, řekl Trump Zelenskému. Tomahawky Ukrajině nejspíš nedá

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil své páteční jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem za produktivní. Hovořili spolu o protivzdušné obraně a bezpečnostních zárukách pro Kyjev....

17. října 2025  7:08,  aktualizováno  18.10 7:10

V Česku byl letos rekordní počet případů boreliózy. Očekává se další nárůst

Lékaři letos do konce září zachytili nejvíc případů lymské boreliózy od roku 1986, kdy počty začal sledovat Státní zdravotní ústav (SZÚ). Bylo jich 7 994, loni za celý rok zhruba polovina, vyplývá ze...

18. října 2025  7:10

Milion v igelitce za hlavu šéfa Diama. Kdo mohl chtít uplatit hejtmana Půtu a proč

Premium

Loni navštívil libereckého hejtmana z hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martina Půtu starší muž. V igelitce nesl bankovky. Milion korun v hotovosti. Nabízel je výměnou za to, že hejtman skrze vliv...

18. října 2025

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...

18. října 2025

Singapur na suchu dbá o každou kapku. Vodu dováží, odsoluje a ve velkém recykluje

Premium

Tropický Singapur se vypracoval na světové finanční, obchodní a dopravní centrum. Ačkoli je omýván vodami Jihočínského moře, nemá dostatek vlastních přírodních zdrojů vody. Ostrovní stát řeší tuto...

18. října 2025

Portugalsko směřuje k zákazu burek na veřejnosti. Parlamentem prošel návrh

Portugalští poslanci chtějí zakázat nošení burky v ulicích. V prvním čtení v pátek schválili návrh zákona, který předložila krajně pravicová strana Chega. Text podpořili i středopravé strany, které...

17. října 2025  22:31

Z první dámy prezidentkou? Manželka exprezidenta Bolsonara zvažuje kandidaturu

Bývalá první dáma Brazílie Michelle Bolsonarová nevyloučila kandidaturu v prezidentských volbách plánovaných na příští rok. Rozhodne se po debatě s manželem, někdejším prezidentem Jairem Bolsonarem,...

17. října 2025

Americké síly zničily u Venezuely ponorku převážející drogy, oznámil Trump

Americká armáda podnikla v Karibiku úder proti ponorce, která sloužila k přepravě drog. Řekl to v pátek americký prezident Donald Trump, čímž potvrdil předchozí informace médií. Agentura Reuters...

17. října 2025  21:28

Britský princ Andrew se vzdává titulu vévody z Yorku

Britský princ Andrew v pátek oznámil, že se vzdává titulu vévody z Yorku po letech kritiky za své chování a spojení se zesnulým americkým finančníkem Jeffreyem Epsteinem.

17. října 2025  20:48

Palestinci musí změnit mentalitu i knihy ve školách, říká izraelský velvyslanec v Česku

Premium

Od naší spolupracovnice v Izraeli Učí se česky, zná Karla Gotta i řadu českých sportovců, jako jsou Ivan Lendl, Pavel Nedvěd, … A ví, že je Česká republika výborná v hokeji, byť se v Izraeli hokej moc nehraje. Amir Weissbrod se stal...

17. října 2025

Ve věku 96 let zemřel Milan Dobeš, světově respektovaná osobnost výtvarného umění

Ve věku 96 let zemřel v pátek průkopník světového kinetického a konstruktivistického umění Milan Dobeš, který vystavoval s ikonami výtvarného umění včetně Andyho Warhola či Victora Vasarelyho. Svou...

17. října 2025  19:51

Podezřelá smrt majitele značky Mango. Policie vyšetřuje případ jako vraždu

Katalánská policie vyšetřuje tragické úmrtí zakladatele módní značky Mango a jednoho z nejbohatších Španělů Isaka Andice jako vraždu. Mezi podezřelými je podnikatelův syn Jonathan Andic, napsala v...

17. října 2025  19:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.