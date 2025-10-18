Často si z lesa klíště přinesou houbaři, hmyz zůstává aktivní až do poklesu teplot pod pět stupňů Celsia. Neléčená borelióza může vést až k trvalým následkům, zásadní zdravotní potíže způsobuje i klíšťová encefalitida.
V minulosti lékaři spojovali nárůst počtu případů boreliózy s lepší diagnostikou. „Se zlepšující se diagnostikou bylo hlášeno více případů s nejvyšším počtem 6 302 případů v roce 1995 na území České republiky,“ uvedli zástupci SZÚ ve zprávě o nákazách. Po roce 2000 se počet pohyboval obvykle mezi třemi a pěti tisíci případů.
Posílali ji na psychiatrii, měla zánět mozku. Klíšťata letos nakazila rekordní počet lidí
Po odstranění nakaženého klíštěte se při borelióze v místě obvykle objeví velká kruhová zarudlá skvrna, která má střed světlejší než okraje. O několik týdnů až měsíců později se může rozvinout zánět mozkových blan, obrna lícního nervu, potíže s klouby a očima. Později bývá postižena kůže a nervová soustava. Neléčená může vést nemoc až k trvalým následkům.
Zásadní zdravotní potíže způsobuje i klíšťová encefalitida. „Vážné komplikace, například ochrnutí končetin, vídáme více u seniorů. Ale i u dětí a mladých lidí mívá klíšťová encefalitida dlouhodobé následky, například časté bolesti hlavy, zhoršení paměti či poruchy soustředění,“ uvedla Dita Smíšková z Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka.
Borelióza není jen červený kruh. Příznaky, které lidé často přehlížejí
Na rozdíl od lymské boreliózy, na kterou zabírají antibiotika, na klíšťovou encefalitidu zatím neexistuje specifická léčba. Naopak vakcína je proti encefalitidě, u boreliózy na ní vědci pracují. V ČR bylo podle loňského průzkumu očkováno asi 39 procent lidí ve věku nad 65 let, 37 procent mezi 55 a 64 lety a 46 procent ve věku 35 až 54 let. Nejvíc očkovaných dětí je ve věku čtyř až šesti let, a to 57,6 procenta, u mladších je to 35 procent, dětí mezi sedmi a deseti lety 44,5 procenta.
V Německu bylo loni očkovaných 67 procent populace, v Rakousku 81 procent, větší zájem je i v dalších zemích, kde lidé často tráví volný čas v přírodě, například ve Švédsku nebo pobaltských zemích.
Očkování mají v ČR z veřejného zdravotního pojištění hrazeno lidé nad 50 let, ostatní si mohou nechat část jeho ceny nechat zpětně zdravotní pojišťovnou proplatit.
Počty případů nemocí způsobených klíšťaty 2015-2025:
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025*
|Klíšťová encefalitida
|355
|565
|687
|715
|774
|856
|594
|710
|509
|670
|585
|Lymská borelióza
|2913
|4694
|3939
|4724
|4105
|3710
|2831
|3517
|3270
|4031
|7994
zdroj: SZÚ - ISIN, *do konce září