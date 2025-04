Počet lůžek hospicové péče se mezi lety 2010 a 2023 téměř zdvojnásobil, a to z 284 na 552 lůžek. Ale vzhledem k množství lidí, kteří každý rok v Česku umírají (více než 100 tisíc za rok), to nestačí. Nestačí to ani po započtení osob, které získaly hospicovou péči v domácím prostředí. Po celé republice proto vznikají projekty, které mají za cíl paliativní péči učinit dostupnější a kvalitnější. Tím nejnovějším je zavádění paliativní péče v léčebnách dlouhodobě nemocných.

Máme výborné zkušenosti s velkými plyšovými medvědy, které mají senioři na lůžku, část pracovníků absolvovala kurz bazální stimulace (druh terapie). Radka Sovjáková ředitelka Centra sociálních služeb Znojmo