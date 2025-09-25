Nové nemocnice i pro lidi s alzheimerem. Přibývá lůžek následné péče a domovů

Novinkou jsou však i nemocnice následné péče určené pacientům s alzheimerem i dalším seniorům, kteří se potřebují doléčit. Jelikož hlad po službách pro seniory je stále větší, jde o rostoucí byznys se zaručenou poptávkou.
Do budování nových nemocnic bez lůžek pro akutní péči se pustil zdravotnický holding Penta Hospitals. Ten se už dlouho zaměřuje na péči o seniory s demencí – nyní provozuje 53 sociálních zařízení pro více než šest tisíc klientů. „Většinu lůžek máme v síti domovů Alzheimer Home,“ říká mluvčí holdingu Vladislav Podracký s tím, že převzali i domovy dvou menších společností.
V jedné klientky pravidelně pečou, ve druhé se baví spíš pánové, hrají například šipky. Další místnost oživují zvířata – v jedné kleci švitoří několik andulek, opodál spí králík. Na návštěvy přicházejí i kozy.