Lustrační osvědčení nepotřebuji, mně šlo o moji čest, říká Babiš

„Mí právníci navrhli smír a je to zcela pochopitelné, soud jsem vyhrál čtyřikrát, v meritu věci vždy rozhodl v prospěch. Soud pro lidská práva ve Štrasburku dokonce přijal mou žalobu. Slovenské ministerstvo vnitra logicky vyhodnotilo, že soudy v minulosti prohrálo a ke smíru se připojilo a rozsudkem to potvrdila slovenská justice,“ řekl iDNES.cz ve Sněmovně Babiš.

„Samozřejmě bych žaloval o velkou náhradu škody,“ uvedl předseda ANO.

Udivila ho slova premiéra Petra Fialy, že rozsudek nezávislého soudu nahradil obyčejný handl. „Člověk jeho vzdělání, jeho pozice zase jenom zpochybňuje slovenské instituce,“ uvedl předseda ANO a bývalý premiér.

Za Babiše se postavili také jeho poslanci. „Za nás bychom mohli říci: skončilo to, budeme se dívat už teď do budoucnosti, pojďme dál, střetávejme se argumentačně jako opozice koalice, ale evidentně to pro někoho neskončilo,“ řekl místopředseda ANO, bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček.

„Úplně nehorázný byl včera komentář pana premiéra, který v podstatě napadl sousední zemi, že tam dochází k nějakým politickým handlům. Když to řekne premiér sousední země, suverénní země, tak by měl dodat to, kdo uzavřel ten politický handl, kdy a jaký je jeho obsah anebo by se měl omluvit,“ prohlásil.

„Zase premiér poškodil naše vztahy se Slovenskem a uvidíme, jak slovenská strana bude reagovat. Já věřím, že spousta z nich ví, že tady mají přátele a že tohle je už exces,“ dodal Vondráček.

Fiala je skeptický k tomu, že by Babiše mohla zastavit změna lustračního zákona

Ve Sněmovně leží už od roku 2022 vládní návrh změny zákona, podle kterého by lidé mířící do vlády znovu potřebovali čisté lustrační osvědčení.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala je ale skeptický k tomu, že Babiše může zastavit zrovna lustrační zákon.

„Chci, abychom v první řadě dokončili reformy, které jsme připravovali několik let. Navíc ať už v této věci uděláme cokoli, pokud Andrej Babiš vyhraje volby, nic ho nestaví v tom, aby se stal premiérem. Zákony pro něj nic neznamenají. Proto uděláme vše pro to, aby volby nevyhrál a nedělal zemi ostudu,“ uvedl Fiala.

Skeptický k projednání návrhu, který by Babiše nutit předložit po volbách čisté lustrační osvědčení, kdyby chtěl do vlády, je i šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.

„Máme tady zásadní věci, které potřebujeme do konce roku prosadit. Ať je to státní rozpočet, důchodová reforma, mediální legislativa a ten čas tady není nafukovací. Nestihneme to. Do konce roku určitě ne. Do voleb bych byl rád, ale jestli se to podaří, to nevím,“ řekl iDNES.cz Jakob.

Šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová tomu ještě šanci dává. „Šance na přijetí novely lustračního zákona bude záviset na (ne)schopnosti opozice konstruktivně jednat o dalších důležitých tématech. Andrej Babiš své jméno před nezávislým soudem neočistil a svou spolupráci sám přiznal už dávno. Na skutečnosti, že byl jako agent StB evidován, slovenské ministerstvo vnitra nic nezměnilo a negativní lustrační osvědčení dodat nemůže, protože by jednoduše nebylo pravdivé,“ uvedla Pekarová Adamová.

Čisté lustrační osvědčení museli kandidáti do vlády předkládat do roku 2013 a změna prošla po intervenci tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, aby mohl tehdy Babiše jmenovat ministrem financí ve vládě Bohuslava Sobotky. V současnosti tedy čisté lustrační osvědčení nastupující ministři nepředkládají.

Není jasné, jak by české úřady reagovaly na dokument, který má Babiš ze Slovenska

Dokud Babiš nepožádá české ministerstvo vnitra o lustrační osvědčení, nebude jasné, jak české úřady zareagují na to, že na Slovensku získal dokument o tom, že byl jako agent StB evidován neoprávněně.

Doklad vystavený ministerstvem vnitra Slovenské republiky nemá pro české posuzování spolupráce s StB žádný význam. „Ministerstvo vnitra při vydávání osvědčení vychází z evidencí, které vedla bývalá Státní bezpečnost, to znamená, že osvědčení je vydáno na základě podkladů v Archivu bezpečnostních složek,“ vysvětluje Hana Malá z tiskového odboru Ministerstva vnitra. V rámci vydávání osvědčení ministerstvo nezkoumá míru spolupráce s StB, ale prostou registraci ve svazcích bývalé Státní bezpečnosti.

Podle slovenského Ústavu paměti národa, s nímž se bratislavský rodák Babiš v minulosti soudil, oprávněnost evidence politika jako tajného spolupracovníka StB dokazuje více spisů.

Slovenský historik Jerguš Sivoš uvedl, že Babišův svazek byl sice zničen, ale jeho jméno se vyskytuje minimálně v jedenácti jiných spisech, svazcích a záznamech StB.