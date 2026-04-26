VIDEA TÝDNE: Lukašenko s mladou miss, dirigent zničil housle a maratonec přišel o zlato

  14:29
Nedělní odpoledne přináší tradiční souhrn videí, která vás na webu iDNES.cz nejvíc zaujala za poslední týden. Jedním z nich je profil velmi mladé přítelkyně běloruského prezidenta Lukašenka. Věkový rozdíl mezi nimi je neuvěřitelných padesát let.

Pozdvižení způsobil britský dirigent Matthew Hall, který uprostřed koncertu ve finském městě Lahti s tamním symfonickým orchestrem omylem vyrazil hrající houslistce Elině Vähälä její nástroj z rukou. Dotčené housle přitom pocházejí z 18. století a jejich hodnota se v přepočtu pohybuje okolo osmadvaceti milionů českých korun.

Slavit předčasně se nevyplácí. Takové ponaučení si z maratonu v americkém státě Delaware odnesl běžec Carson Mello. O vítězství přišel kuriózním způsobem doslova na posledních metrech dvaačtyřicetikilometrové trati.

Americké síly v Bengálském zálivu zadržely ropný tanker Tifani převážející ropu z Íránu, na plavidlo byly v minulosti uvaleny sankce právě za transport íránské ropy, uvedl Pentagon. Americká armáda se rozhodne, jak s lodí, která podle ní nepluje pod žádnou vlajkou, naloží. Mohla by ji nasměrovat do USA nebo ji předat jiné zemi.

Na robotickém maratonu v Pekingu skončil jeden ze strojů už na startovní čáře, kde zakopl a rozpadl se na kusy. Bizarní situaci podtrhl zásah personálu, který ke „zraněnému“ robotovi přispěchal s nosítky místo náčiní na úklid.

