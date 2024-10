Ministr Vlček už není místostarostou Pacova, v zastupitelstvu však setrvá

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) rezignoval na pozici místostarosty Pacova na Pelhřimovsku. Uvedl to dnes na síti X. Slíbil to před svým jmenováním do čela ministerstva, kde nahradil Jozefa Síkelu. Chce mít čas věnovat se rodině. Jméno svého možného nástupce na pacovské radnici zatím komentovat nechtěl.