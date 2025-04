Každý den mizí miliardy. Trumpa k jednání o clech dotlačí trh, říká ministr průmyslu

S unijními ministry obchodu jste se včera shodli, že je potřeba na americká cla reagovat. Jak?

Je to tak. Hlavně mě mile překvapila okamžitá evropská jednota. Ani od jednoho ministra, ani od jednoho členského státu nezaznělo, že bychom o tom měli nějak spekulovat. Ve všech vyjádření ministrů zaznívala nutnost jednoty. Vedle toho ale všichni říkali, že je důležité něco udělat, nesedět s rukama v klíně, ale zároveň se nepouštět do zběsilé reakce. Určitá rozvaha a trpělivost bude ku prospěchu.

Chcete být trpěliví i proto, že kroky administrativy Donalda Trumpa jsou chaotické - něco oznámí a pak to zase změní?

Ano, to je první důvod. Druhým důvodem je, že jsem přesvědčen, že Donald Trump k některým svým krokům a jejich revizi bude dotlačen okolnostmi na svém vlastním trhu. Už jen to, když se podíváme, jak na jeho chaotičnost aktuálně reagují akciové trhy. Každý den se vypaří miliardy dolarů. Donald Trump se ocitá pod velkým tlakem vlastního průmyslu i vlastních občanů, kteří na jeho chaotičnost významně doplácí.

Jak je to se cly Donald Trump zavedl nejprve v březnu 25procentní poplatky na dovoz oceli a hliníku. Základní 10procentní clo při dovozu zboží ze všech zemí světa začaly Spojené státy vybírat od 5. dubna. Od středy 9. dubna pak USA začnou u dovozu z vybraných zemí vybírat i cla, která jsou vyšší a která v případě Evropské unie činí 20 procent. Trump je označuje za „reciproční“. Od soboty 3. května by měla začít platit 25 procentní cla na dovoz automobilových dílů.

Jaká tedy zatím budou protiopatření Evropské unie na americká cla?

V prvním kroku budeme cílit na citlivější oblasti, například na americký automobilový průmysl nebo zemědělské komodity. Pak jsme se shodli, že v následujících týdnech dodiskutujeme další balík opatření, pokud by mělo dojít k eskalaci. Debaty o tomto balíku už probíhají. Dvakrát ale podtrhnu, že celní války nikomu nepomůžou. My ji nechceme eskalovat, my chceme jednat a rozvíjet největší obchodní partnerský vztah, který na světě funguje a čítá víc než 1,6 milionu dolarů.

Na druhou stranu, když jste se shodli, že jako protiopatření by Evropská unie měla zavést cla na automobilový průmysl nebo zemědělské komodity, neeskaluje tím EU situaci?

Je to určitá protireakce na první vlnu. My říkáme, že všechny varianty jsou na stole a že je špatný pohled Ameriky, který hodnotí bilanci v oblasti výrobků, ale už nehodnotí bilanci v oblasti služeb, která je ve prospěch Spojených států výrazně přebytková. Všechny tyto věci jsou na stole. Jsou to balíky, které použijeme, pokud bude situace eskalovat. A já doufám, že nebude. Doufám, že si obě strany sednou k jednacímu stolu a budou hledat řešení a ne ho destruovat.

Předpokládáte, že když zavedete protiopatření, Donalda Trumpa to přiměje s Evropskou unií jednat?

Věříme v to. Jsou věci, které jsou citlivé i pro americký průmysl. Natož že řada amerického průmyslu není schopná se sžít se systémem cel ze dne na den. Pokud by Evropa měla situaci eskalovat a přenastavovat své dodavatelské řetězce, bude to americkou ekonomiku výrazně bolet.

Evropské subdodavatelské řetězce pro americké automobily a výrobu strojů jsou silné. Pak si položme otázku, co tím Donald Trump sleduje? Jestli chce další příjmy do amerického rozpočtu nebo chránit americký průmysl? Zatím to nevypadá, že by jeho kroky vedly k podpoře amerického průmyslu a nejzřetelněji to vidíme na chování amerických akciových trhů.

Co když nebude chtít jednat?

Věříme, že Spojené státy jednat budou. Pokud ne, budeme reagovat. Opětovně ale opakujeme, že celní války nikomu nepomůžou, historie nám to ukázala. Mnohdy vedou k válečným konfliktům... Podívejme se, co vyvolalo největší války na světě.

Řekl byste, že jste teď klidnější, že celní válka se Spojenými státy nehrozí?

To jestli hrozí, nebo nehrozí, uvidíme v dalších týdnech. Každopádně jsem mnohem klidnější v otázce jednoty Evropy. Každá krize plodí příležitost a ta současná vyvolaná americkými cly přispívá k větší jednotě Evropy.

Od některých politiků slýcháme, že Evropská unie by měla reagovat raději odstoupením od Green Dealu, snížením byrokracie a podobně, aby byla ekonomicky silnější. Co si o tom myslíte?

Současná situace vede k revizi v řadě politik nebo směrů. Není to jenom otázka revize Green Dealu, ale i některých obchodních partnerství ve světě. Ať jsou to věci jako dotáhnout a rozvíjet partnerství s Mercosurem (jihoamerické sdružení volného obchodu – pozn. red.) nebo s jihovýchodní Asií. To je trh, který je pro Českou republiku velmi zajímavý. Máme silné partnerství i s jižní Koreou a výrazně rozvíjíme obchodní vztahy s Vietnamem.

V čem nejvíce můžou americká cla dopadnout na Česko?

Hlavně na subdodavatelské vztahy. V automobilovém průmyslu nás to dost zasáhne v sekundárních dodavatelských řetězcích. Hovořil jsem o tom se slovenskou ministryní Denisou Sakovou a ti jsou snad ještě v komplikovanější situaci, stejně tak Německo. Nás to v některých hlediscích fatálně nezasáhne. To je třeba případ výroby oceli, český export míří na americké trhy pouze zhruba jedním procentem. Bude nás to ale bolet v návaznosti na naše další partnery v Evropě.