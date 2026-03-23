Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká analytik Visingr

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Válka na Ukrajině i aktuální střety na Blízkém východě ukazují, že drony už nejsou doplňkem moderního boje, ale jedním z jeho hlavních nástrojů. Podle vojenského analytika a publicisty Lukáše Visingra se přitom neblíží doba, kdy by bezpilotní stroje zcela vytlačily rakety nebo člověka z bojiště. Mění se ale způsob vedení války. „Budoucnost vypadá asi podle mě tak, že zvítězí ten, kdo dokáže nejlépe zaintegrovat drony do stávajících struktur ozbrojených sil,“ říká v Rozstřelu pro iDNES.cz.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Írán podle něj v posledních střetech sázel hlavně na dvě kategorie zbraní: balistické rakety a sebevražedné drony. Zatímco rakety podle něj narážely na velmi účinnou protivzdušnou a protiraketovou obranu, drony se jevily jako mnohem nepříjemnější a levnější hrozba. „Balistické rakety se ukázaly jako velmi, velmi málo účinné,“ říká Visingr.

Izrael má podle něj tradičně mimořádně silný protiraketový deštník, ale překvapily i arabské země. „U arabských zemí se to úplně nečekalo a ony mají proti balistickým raketám podobná čísla jako Izrael, někde mezi 80 a 90 procenty,“ podotýká expert.

Lukáš Visingr s dronem
Ukrajinský voják prochází kolem vozidla Humvee, které je opatřené improvizovanou mříží proti dronům (22. ledna 2026)
12 fotografií

Právě drony ale podle něj odhalily slabinu obránců. „Co se naopak ukázalo ze strany Íránu jako docela účinné, to jsou právě sebevražedné drony,“ říká. Ne proti Izraeli, který je daleko a má čas reagovat, ale proti arabským monarchiím a také americkým základnám v regionu. „Ani americká armáda na to nebyla adekvátně připravená,“ míní analytik.

Velkou roli hraje i cena. Zatímco útočný dron typu Šahíd stojí desítky tisíc dolarů, obrana proti němu je násobně dražší. Visingr ale upozorňuje, že veřejná debata bývá v jednom detailu zavádějící.

„Často se srovnává cena Šahídu s cenou střely Patriot, ale tohle srovnání je trochu nonsens,“ říká. Patrioty se totiž proti podobným cílům běžně nepoužívají. Přesto podle něj platí, že „i menší protiletadlové rakety jsou samozřejmě mnohem dražší než Šahídy“.

Ukrajina jako dronová laboratoř světa

Největší technologický skok v oboru dnes podle Visingra předvádí Ukrajina. „Ukrajina se dostala opravdu na světovou špičku,“ říká bez váhání. Právě tam se podle něj nejrychleji rodí nové konstrukce, taktiky i způsoby nasazení.

Velkou pozornost dnes budí takzvané interceptory, tedy stíhací drony určené k ničení jiných bezpilotních prostředků. „To jsou v podstatě takové maličké sebevražedné drony, velmi specificky konstruované,“ popisuje Visingr.

Tyto stroje se navádějí opticky nebo infračerveně a čím dál častěji využívají i prvky umělé inteligence. „Často už mají nějaký systém AI, který dokáže automaticky rozpoznat a zaměřit cíl,“ dodává.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ukrajina podle něj tyto stroje vyrábí ve velkých počtech a dokáže je i vyvážet. „Ukrajinci tvrdí, že jich vyrábí řádově tisíce za den,“ uvádí. To je možné i díky způsobu výroby. „3D tisk se ukazuje jako ohromně účinná metoda,“ vysvětluje. Drony jsou malé, některé jejich části lze rychle tisknout a montovat, což zásadně zrychluje sériovou výrobu.

Podle Visingra se navíc ukrajinská zkušenost přelévá do dalších zemí. Američané i arabské státy s Kyjevem intenzivně komunikují a ukrajinští specialisté už podle něj pomáhají s obranou i jinde. „Ukrajinští specialisté s těmito drony pomáhají bojovat například právě proti íránským dronům,“ říká.

Rakety nezmizí, hranice se ale rozmazává

Myšlenku, že by drony úplně vytlačily rakety, Visingr odmítá. Podle něj se spíš obě kategorie začnou dál prolínat a doplňovat. „Že by drony úplně nahradily rakety, to si nemyslím,“ říká. Některé bezpilotní prostředky se totiž už dnes svým fungováním střelám velmi blíží.

Právě íránský Šahíd je podle něj typickým příkladem. Není ve skutečnosti klasicky „pilotován“ na dálku, ale po vypuštění letí autonomně na předem určené souřadnice. „Někdo říká, že Šahíd je vlastně spíš hodně laciná střela s plochou dráhou letu s vrtulovým pohonem,“ připomíná vojenský analytik.

Naopak část moderních střel přebírá technologie z dronového světa, včetně pokročilého navádění s pomocí umělé inteligence. I proto Ukrajinci podle experta začínají používat pojem „raketa-dron“. „Já tady vidím spíš nějaké prolínání, jakousi technologickou difúzi,“ říká.

Polsko staví síť, zkouší to i Berlín

Vedle útočných prostředků přitom napříč světem rostou i investice do obrany. Například Polsko začalo budovat rozsáhlý protidronový systém SAN, který má propojit stovky až tisíce stanovišť po celé zemi. Podle Visingra půjde o integrovanou síť radarů, kulometů, kanónů, střel i stíhacích dronů. „Tohle všechno musí fungovat jako jedna integrovaná soustava,“ zdůrazňuje.

Poláci se přitom podle něj inspirují přímo na Ukrajině. Podobnou cestou by se podle něj mělo vydat i Česko. „Já bych považoval za ideální převzít polskou architekturu a integrovat do ní naše vlastní prvky,“ dodává.

Jinou logiku má ochrana velkých měst. Třeba německý Berlín podle něj chystá systém, který nebude používat kanóny ani rakety, ale menší „lovící“ drony se sítěmi.

„Berlínský systém by měl používat drony, které by měly nést vrhače sítí,“ popisuje. Podobné prostředky už se podle Visingra objevily i na Ukrajině. „Od roku 2023 se na Ukrajině experimentálně používají drony, které mají právě vrhače sítí a dokážou chytat nepřátelské drony,“ říká.

Lasery, rušení i české firmy

Obrana proti dronům podle Visingra nebude stát na jediné zbrani, ale na kombinaci více prostředků. Vedle kulometů, kanónů, řízených střel a interceptorů zdůrazňuje i elektronický boj. „Používají se směrové elektronické rušiče, které dokážou rušit ovládací nebo navigační signály dronů,“ připomíná.

Velkou budoucnost vidí i v laserech. „Technologie, která teď začíná jít hodně nahoru, to jsou právě laserové zbraně,“ říká. Připomíná izraelský systém Iron Beam i čínské a americké projekty.

Vývoj běží také v Česku. „I česká armáda má před sebou perspektivu, že by během několika let mohla mít k dispozici vlastní laserovou protidronovou zbraň,“ uvádí.

Podle něj už se navíc i v Česku rodí důležité dronové know-how. Zmiňuje firmy Primoco, LPP, TRL i česko-ukrajinskou výrobu u Kolína. (Rozhovor s analytikem Lukášem Visingrem vznikl před čtvrtečním požárem haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích – pozn. red.) Tuzemský průmysl tak podle něj může hrát v budoucnu v obraně proti dronům výraznější roli než dosud.

Průhledné bojiště a smrtící spolupráce se stroji

Drony podle Visingra změnily válku v jednom zásadním bodě – z bojiště mizí prostor pro skrytý pohyb. „Drony umožňují vytvoření toho, čemu se začalo říkat průhledné bojiště,“ říká. Tedy stav, kdy je možné takřka nepřetržitě sledovat pohyb protivníka.

Současně ale odmítá představu, že jde o zázračnou zbraň, která sama rozhodne válku. „Neexistují žádné zázračné zbraně, které by mohly vyhrávat války,“ upozorňuje. Každá nová technologie podle něj vyvolá odpověď a stejně jako vznikla dronová hrozba, vzniká i protidronová obrana.

Budoucnost proto podle něj nebude patřit čistě bezpilotním armádám, ale kombinaci lidí a strojů. Američané pro to používají zkratku MUM-T – Manned Unmanned Teaming. „Člověk je na místě pořád v téhle situaci nenahraditelný,“ říká Visingr například o vzdušných soubojích, kde rozhodují zlomky sekund a dálkové řízení naráží na zpoždění signálu.

Právě v tom podle něj leží i nejpravděpodobnější obraz budoucí války. „Dneska na nějakou misi letí třeba šest pilotovaných letadel. Za deset, za dvacet let poletí dvě pilotovaná letadla, ale budou mít kolem sebe smečku dvaceti dronů, které jim budou poskytovat podporu a ochranu,“ uzavírá vojenský analytik.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Netflix zdražuje. Za nejdražší tarif nově zaplatíte přes 400 korun

ilustrační snímek

Streamovací služba Netflix zdražuje předplatné. V Česku upravuje firma ceny už podruhé za dva roky. Zvýšení je v případě nejdražšího tarifu o 40 korun. Ten tak překročí hranici 400 korun za měsíc.

23. března 2026  10:20

Dozimetr opět u soudu. O úplatcích nevím, vypověděl šéf CPI Group

Pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského...

Po více než třech měsících se do soudní síně v pražských Vršovicích vrací kauza Dozimetr. V případě údajné rozsáhlé korupce v Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP), která prorůstala až na...

23. března 2026,  aktualizováno  10:19

Zaminujeme Záliv a udeříme na elektrárny v regionu, varuje Írán USA před invazí

Sledujeme online
Írán zaminoval oblast Hormuzu a ostřeluje lodě v Perském zálivu, na snímku hoří...

V případě americké pozemní invaze by Írán zaminoval Perský záliv a zaútočil na elektrárny v celém arabském regionu, pohrozila íránská rada obrany. Prohlášení vydala v době, kdy Washington vyhrožuje...

23. března 2026  10:15

SPD navrhuje růst příspěvku na péči i rodičovského příspěvku pro víc dětí

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...

Hnutí SPD navrhuje na koaličním jednání navýšení příspěvku na péči. „U osob nad 18 let z 1300 korun na 2700 korun v prvním stupni, ve druhém stupni z 5400 korun na 6900 korun, u dětí v prvním stupni...

23. března 2026  10:10

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká analytik Visingr

Vysíláme
Lukáš Visingr s dronem

Válka na Ukrajině i aktuální střety na Blízkém východě ukazují, že drony už nejsou doplňkem moderního boje, ale jedním z jeho hlavních nástrojů. Podle vojenského analytika a publicisty Lukáše...

23. března 2026

Hormuzský průliv zůstává uzavřen a ropa dál zdražuje. Navzdory Trumpovu ultimátu

Tankery poblíž ománského Muscatu (7. března 2026)

Ceny ropy se na začátku nového týdne výrazně zvyšují. Od konce února, tedy od začátku americko-izraelského útoku na Írán, vzrostla její cena o více než 50 procent. Analytici upozorňují, že konflikt...

23. března 2026

Bránili mladíkovi ukrást zaparkované auto. Napadl je, seniora to stálo život

U prostějovského nákupního centra Zlatá Brána došlo k potyčce dvou lidí, jeden...

Čtyři dny od násilné smrti seniora u prostějovského nákupního centra zveřejnila policie podrobnosti o zločinu. Útočníkem je podle kriminalistů recidivista, který poškozeného a dalšího člověka napadl...

23. března 2026  9:35,  aktualizováno  9:59

Muž chtěl zničit nalezený střelný prach, skončil s popáleným obličejem

Ilustrační snímek

S popáleninami skončil v nemocnici čtyřiapadesátiletý muž z Plzně, který se pokusil neodborně zlikvidovat střelný prach. Látka se při manipulaci vznítila a popálila ho v obličeji.

23. března 2026  9:49

Žháři podpálili v Londýně čtyři sanitky. Šokující antisemitský útok, míní Starmer

Sanitky patřící židovské dobrovolnické organizaci Hatzolah po nočním žhářském...

Jako trestný čin s antisemitským pozadím vyšetřuje britská policie požár čtyř sanitek, které patřily židovské dobrovolnické zdravotnické organizaci Hatzolah. Podle BBC policie po incidentu z pondělní...

23. března 2026  9:48

Paříž dál povedou socialisté. Levice před krajní pravicí uhájila i další města

Nastupující starosta Paříže Emmanuel Grégoire (22. března 2026)

Socialista Emmanuel Grégoire v neděli s přehledem porazil konzervativní protikandidátku Rachidu Datiovou ve volbách o post pařížského starosty. Uspěli také expremiér Édouard Philippe, jenž obhájil...

23. března 2026  9:42

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Raper u soudu. Hard Ricovi hrozí za loupež a vydírání několik let vězení, přiznal vinu

Raper Hard Rico přichází na soudní jednání. (23. března 2026)

U Krajského soudu v Ostravě začal sledovaný případ se skupinou čtyř mužů a jedné ženy, kterou údajně vedl třiadvacetiletý Enrico Pešta, známý jako romský raper pod pseudonymem Hard Rico. Za loupež a...

23. března 2026  9:07,  aktualizováno  9:41

Koaliční rada jedná o požáru ve firmě, která vyrábí i drony pro Ukrajinu

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Koaliční rada se zabývá pátečním požárem v pardubické hale firmy LPP Holding, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. K útok se...

23. března 2026  5:50,  aktualizováno  9:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.