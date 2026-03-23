RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Írán podle něj v posledních střetech sázel hlavně na dvě kategorie zbraní: balistické rakety a sebevražedné drony. Zatímco rakety podle něj narážely na velmi účinnou protivzdušnou a protiraketovou obranu, drony se jevily jako mnohem nepříjemnější a levnější hrozba. „Balistické rakety se ukázaly jako velmi, velmi málo účinné,“ říká Visingr.
Izrael má podle něj tradičně mimořádně silný protiraketový deštník, ale překvapily i arabské země. „U arabských zemí se to úplně nečekalo a ony mají proti balistickým raketám podobná čísla jako Izrael, někde mezi 80 a 90 procenty,“ podotýká expert.
Právě drony ale podle něj odhalily slabinu obránců. „Co se naopak ukázalo ze strany Íránu jako docela účinné, to jsou právě sebevražedné drony,“ říká. Ne proti Izraeli, který je daleko a má čas reagovat, ale proti arabským monarchiím a také americkým základnám v regionu. „Ani americká armáda na to nebyla adekvátně připravená,“ míní analytik.
Velkou roli hraje i cena. Zatímco útočný dron typu Šahíd stojí desítky tisíc dolarů, obrana proti němu je násobně dražší. Visingr ale upozorňuje, že veřejná debata bývá v jednom detailu zavádějící.
„Často se srovnává cena Šahídu s cenou střely Patriot, ale tohle srovnání je trochu nonsens,“ říká. Patrioty se totiž proti podobným cílům běžně nepoužívají. Přesto podle něj platí, že „i menší protiletadlové rakety jsou samozřejmě mnohem dražší než Šahídy“.
Ukrajina jako dronová laboratoř světa
Největší technologický skok v oboru dnes podle Visingra předvádí Ukrajina. „Ukrajina se dostala opravdu na světovou špičku,“ říká bez váhání. Právě tam se podle něj nejrychleji rodí nové konstrukce, taktiky i způsoby nasazení.
Velkou pozornost dnes budí takzvané interceptory, tedy stíhací drony určené k ničení jiných bezpilotních prostředků. „To jsou v podstatě takové maličké sebevražedné drony, velmi specificky konstruované,“ popisuje Visingr.
Tyto stroje se navádějí opticky nebo infračerveně a čím dál častěji využívají i prvky umělé inteligence. „Často už mají nějaký systém AI, který dokáže automaticky rozpoznat a zaměřit cíl,“ dodává.
Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Ukrajina podle něj tyto stroje vyrábí ve velkých počtech a dokáže je i vyvážet. „Ukrajinci tvrdí, že jich vyrábí řádově tisíce za den,“ uvádí. To je možné i díky způsobu výroby. „3D tisk se ukazuje jako ohromně účinná metoda,“ vysvětluje. Drony jsou malé, některé jejich části lze rychle tisknout a montovat, což zásadně zrychluje sériovou výrobu.
Podle Visingra se navíc ukrajinská zkušenost přelévá do dalších zemí. Američané i arabské státy s Kyjevem intenzivně komunikují a ukrajinští specialisté už podle něj pomáhají s obranou i jinde. „Ukrajinští specialisté s těmito drony pomáhají bojovat například právě proti íránským dronům,“ říká.
Rakety nezmizí, hranice se ale rozmazává
Myšlenku, že by drony úplně vytlačily rakety, Visingr odmítá. Podle něj se spíš obě kategorie začnou dál prolínat a doplňovat. „Že by drony úplně nahradily rakety, to si nemyslím,“ říká. Některé bezpilotní prostředky se totiž už dnes svým fungováním střelám velmi blíží.
Právě íránský Šahíd je podle něj typickým příkladem. Není ve skutečnosti klasicky „pilotován“ na dálku, ale po vypuštění letí autonomně na předem určené souřadnice. „Někdo říká, že Šahíd je vlastně spíš hodně laciná střela s plochou dráhou letu s vrtulovým pohonem,“ připomíná vojenský analytik.
|
VIDEO: Epický sestřel! Ukrajinci ukázali, jak jejich F-16 ničí ruské šahídy
Naopak část moderních střel přebírá technologie z dronového světa, včetně pokročilého navádění s pomocí umělé inteligence. I proto Ukrajinci podle experta začínají používat pojem „raketa-dron“. „Já tady vidím spíš nějaké prolínání, jakousi technologickou difúzi,“ říká.
Polsko staví síť, zkouší to i Berlín
Vedle útočných prostředků přitom napříč světem rostou i investice do obrany. Například Polsko začalo budovat rozsáhlý protidronový systém SAN, který má propojit stovky až tisíce stanovišť po celé zemi. Podle Visingra půjde o integrovanou síť radarů, kulometů, kanónů, střel i stíhacích dronů. „Tohle všechno musí fungovat jako jedna integrovaná soustava,“ zdůrazňuje.
Poláci se přitom podle něj inspirují přímo na Ukrajině. Podobnou cestou by se podle něj mělo vydat i Česko. „Já bych považoval za ideální převzít polskou architekturu a integrovat do ní naše vlastní prvky,“ dodává.
|
Musíme na východě vztyčit zeď proti dronům, reaguje Brusel. NATO situaci řeší
Jinou logiku má ochrana velkých měst. Třeba německý Berlín podle něj chystá systém, který nebude používat kanóny ani rakety, ale menší „lovící“ drony se sítěmi.
„Berlínský systém by měl používat drony, které by měly nést vrhače sítí,“ popisuje. Podobné prostředky už se podle Visingra objevily i na Ukrajině. „Od roku 2023 se na Ukrajině experimentálně používají drony, které mají právě vrhače sítí a dokážou chytat nepřátelské drony,“ říká.
Lasery, rušení i české firmy
Obrana proti dronům podle Visingra nebude stát na jediné zbrani, ale na kombinaci více prostředků. Vedle kulometů, kanónů, řízených střel a interceptorů zdůrazňuje i elektronický boj. „Používají se směrové elektronické rušiče, které dokážou rušit ovládací nebo navigační signály dronů,“ připomíná.
Velkou budoucnost vidí i v laserech. „Technologie, která teď začíná jít hodně nahoru, to jsou právě laserové zbraně,“ říká. Připomíná izraelský systém Iron Beam i čínské a americké projekty.
|
Izrael poprvé nasadil do boje Železný paprsek. Laser zničil drony Hizballáhu
Vývoj běží také v Česku. „I česká armáda má před sebou perspektivu, že by během několika let mohla mít k dispozici vlastní laserovou protidronovou zbraň,“ uvádí.
Podle něj už se navíc i v Česku rodí důležité dronové know-how. Zmiňuje firmy Primoco, LPP, TRL i česko-ukrajinskou výrobu u Kolína. (Rozhovor s analytikem Lukášem Visingrem vznikl před čtvrtečním požárem haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích – pozn. red.) Tuzemský průmysl tak podle něj může hrát v budoucnu v obraně proti dronům výraznější roli než dosud.
Průhledné bojiště a smrtící spolupráce se stroji
Drony podle Visingra změnily válku v jednom zásadním bodě – z bojiště mizí prostor pro skrytý pohyb. „Drony umožňují vytvoření toho, čemu se začalo říkat průhledné bojiště,“ říká. Tedy stav, kdy je možné takřka nepřetržitě sledovat pohyb protivníka.
Současně ale odmítá představu, že jde o zázračnou zbraň, která sama rozhodne válku. „Neexistují žádné zázračné zbraně, které by mohly vyhrávat války,“ upozorňuje. Každá nová technologie podle něj vyvolá odpověď a stejně jako vznikla dronová hrozba, vzniká i protidronová obrana.
|
Požár v Pardubicích ohrozil i drony určené pro Ukrajinu, říkají z Dárku pro Putina
Budoucnost proto podle něj nebude patřit čistě bezpilotním armádám, ale kombinaci lidí a strojů. Američané pro to používají zkratku MUM-T – Manned Unmanned Teaming. „Člověk je na místě pořád v téhle situaci nenahraditelný,“ říká Visingr například o vzdušných soubojích, kde rozhodují zlomky sekund a dálkové řízení naráží na zpoždění signálu.
Právě v tom podle něj leží i nejpravděpodobnější obraz budoucí války. „Dneska na nějakou misi letí třeba šest pilotovaných letadel. Za deset, za dvacet let poletí dvě pilotovaná letadla, ale budou mít kolem sebe smečku dvaceti dronů, které jim budou poskytovat podporu a ochranu,“ uzavírá vojenský analytik.