Vláda páchá mediální sebevraždu, nahrává vítězům krize, říká politolog

Současná vláda předvádí podobně destruktivní politiku jako král Ludvík XVI. krátce před tím, než ho smetla z dějin Francouzská revoluce. Podle docenta Valeše by mělo být chování bourbonského monarchy před pádem Bastily pro Fialův kabinet dostatečně varovným příkladem.

„I Ludvíkovi radili, co má dělat, ale on do poslední chvíle reformy odmítal. Ne, že bych to někomu přál, ale všech pět vládních stran si koleduje o problémy. Preferují jenom některé segmenty společnosti. Ti, kteří na krizi opravdu vydělali, zůstali se svými stovkami miliard nepoškozeni a část jich odešla do zahraničí,“ popisuje Valeš.

Státní finance v rozvratu

„Není normální, když na krizi máte 100 miliard čistého zisku a stát si z toho nevezme ani korunu. Navíc v situaci, kdy jsou státní finance v rozvratu. To téměř vyvolává dojem, že je vláda prostě nakloněna ani ne promile lidí, kteří na krizi vydělali, a to včetně potravinářských podniků i zahraničních majitelů prodejem potravin. A i včetně Andreje Babiše,“ říká politolog.

Podle něj zahraniční řetězce prodejen s potravinami nemají ve skutečnosti nic společného s volným a svobodným trhem. „To je klasický oligopol. Mimochodem je tu další paralela. Právě na problémy s těmito typy oligopolů dojel i další monarcha, anglický král Karel I., který nakonec skončil s hlavou na špalku.“

„Nic takového panu premiérovi samozřejmě nepřeji, ale tady jsou jasné náznaky toho, že tržní hospodářství u nás nefunguje. Že státy všude kolem nás to řeší. Že například Itálie zdanila čtyřiceti procenty svůj bankovní sektor. Vždyť banky měly loni žně. Vydělaly 105 miliard. Prostě sektory národního hospodářství, kterým se abnormálně daří, musí být solidární s těmi, kteří už nemají ani na zaplacení vodného, stočného a energií,“ konstatuje docent Valeš.

„A tohle vše opravdu žene voliče do náruče Andreje Babiše nebo SPD a dalších. Vše to odskáče střední a nižší třída a vytváří se obrovské sociální a majetkové nerovnosti. Už jsme v tomto ohledu dokonce jedni z předních na světě a této vládě to kupodivu nevadí, přestože tvrdí, že je vládou všech,“ míní politolog.

Ať jedí koláče nebo Nutellu

S Velkou francouzskou revolucí se tu nabízí ještě jedna paralela: zcela nezvládnutá komunikace s veřejností. Zatímco od reality odstřižená královna Marie Antoinetta údajně poradila hladovým ženám, které protestovaly před královským palácem ve Versailles, aby místo chleba „jedly koláče“, Fialova vláda by mohla podle politologa veřejnosti nabídnout, aby si pochutnala na nutelle.

„Samozřejmě každé srovnání kulhá,“ upřesňuje politolog. „Ale vzpomeňme na svetry, které doporučovala předsedkyně Sněmovny (Markéta Pekarová Adamová z TOP 09). Oni se prostě dopouštějí naprosto sebevražedných mediálních výstupů,“ vypočítává.

„Jestliže bere paní předsedkyně Sněmovny tři sta tisíc měsíčně, a budiž jí to přáno, a vyzývá nás, prostý lid, abychom si brali svetry, tak to od ní zní značně nevěrohodně. A totéž platí i o panu premiérovi. O tom, že jsou nákupy v Německu, kde je trojnásobná kupní síla, levnější, o tom přece víme všichni,“ uvádí docent Valeš.

„Aby to mělo nějaký smysl, tak měl premiér říct: už to stačilo, nenechám odírat české občany, aktivujeme zákon z roku 1990 o cenách, stanovíme maximální stropy a požadujeme tvrdě kontroly. Ale pan premiér rozhodí rukama a říká: my s tím neuděláme nic. Pak si ovšem obyčejný člověk řekne, k čemu máme takovou vládu,“ uvažuje politolog.

Při politickém hodnocení roku 2023 si pak povzdechl: „Je to smutné a nerad to říkám, ale vláda v čele s Petrem Fialou je neschopná. Pro pravicového voliče tu byly jisté naděje, které k ní byly vztaženy. Ale byly opravdu tak vysoké, že zklamání je obrovské.“

„Zatímco všude jinde ekonomiky rostou, u nás jsme se dostali do recese. To je evropský unikát. Snad pouze v Německu dopadli také špatně. To znamená, že máme nejrychlejší zadlužování, nejvyšší propad reálných příjmů, nejvyšší inflaci a to nejhorší je, že z minimálního růstu jsme spadli do záporného růstu, a to jde bohužel zcela za touto vládou. A bude ještě hůř, protože ty slavné balíčky začnou teprve platit,“ varuje politolog.

Amatérismus, improvizace a arogance

Velkým problémem této vlády je podle něj také to, že velká část ministrů nikdy nepodnikala, vždycky je hřály veřejné peníze. „Navíc se nedávno přiznal předseda Senátu, pan Vystrčil, že měli osm let na přípravu v opozici a říkali, že mají recept prakticky na cokoliv. Že stačí jenom zasednout do křesel a jejich recepty nás dovedou na ekonomickou špičku Evropy.“

„A najednou se ukazuje, že nemají v ruce vůbec nic. Smutně, ale hezky to ukázala jednání o balíčku… To byla nekonečná improvizace, kdy do poslední chvíle nikdo nevěděl, co bude platit, jestli bude voda pro kojence ve stejné kategorii jako limonády. Naprosto zmatečné, nelogické. Stát dále změnil spoustu daní, ale pak se ukázalo, že ta změna je nepotřebná, protože stát nakonec vybere méně,“ říká docent Valeš.

To podle něj nedává elementární logiku. „Lidé opravdu očekávali vůdce, ekonomy, politiky, kteří opravdu vědí, kam zemi směřují. Ale tohle je směs amatérismu, improvizace a zoufalství, navíc spojených s poměrně vysokou mírou arogance. Vláda má nulovou sebereflexi a myslí si navzdory jasným ekonomickým ukazatelům, že to dělá dobře. A to je velmi nebezpečná a bouřlivá směs, která nepovede k ničemu dobrému.“

Připouští si Petr Fiala neslavnou realitu? Měla by vláda podat demisi? A kdo by ji měl nahradit? Zaslouží si alespoň někteří ministři chválu? A co přinesou volby do Evropského parlamentu, které se konají v příštím roce? I na to odpovídal politolog Lukáš Valeš v bilančním Rozstřelu.