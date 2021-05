Guru odpůrců očkování? Lukáš Pollert obhajuje svobodu neočkovaných

„Lidé se nebojí covidu, ale restrikcí pro tak zvaně neočkované, bez covidpasu. Když o tom loni někdo mluvil, tak byl konspirátor. Jak se vše mění,“ napsal Pollert na Twitteru.

Přidal k tomu měsíc starý průzkum, podle kterého nechce 48 procent lidí dostat vakcínu. Zúčastnilo se ho 165 lidí, takže i lékař uznává, že to není výsledek, který by se mohl porovnávat s profesionální agenturou pro průzkum veřejného mínění. „Nicméně procenty to tak odpovídá,“ upozornil však s tím, že hodně lidí mu svůj odpor k očkování potvrzuje.

Průzkum Lukáše Pollerta

Pollert si vysloužil na sociální síti kritiku. „Lékař jako guru odpůrců očkování? Ne každá novinka potěší,“ reagoval například režisér Jan Hřebejk. Na to mu jedna uživatelka Twitteru odpověděla, že „očkování je dobrovolné“.

Doplnila názor, že 50 procent lidí má již paměťovou imunitu, na kterou by se měla věda zaměřit, a ne na genovou vakcínu pro každého“.



Jan Hřebejk @JanHrebejk @pollert11 Lékař jako guru odpůrců očkování? Ne každá novinka potěší oblíbit odpovědět

Kriticky se ozval například i viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza, který je zároveň předsedou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. „Nikdy nepochopím, že se jakýkoliv lékař může stavět do čela odpůrců očkování. Neuvěřitelné. A naprosto nezodpovědné,“ napsal.

Agentura CVVM počátkem týdne zveřejnila výsledek posledního průzkumu z dubna, podle kterého se očkovat proti nemoci covid-19 chtějí nechat tři pětiny Čechů. Ovšem těch nejrozhodnějších přece jen ubylo o jeden procentní bod. Odpovídalo 1025 lidí.

Názory na očkování v dubnu 2021 (CVVM)

Vakcínu odmítá zhruba čtvrtina lidí. Oproti předchozímu průzkumu CVVM z února odpůrců očkování ubylo. Z lidí, kteří očkování chtějí, by si většina vybrala nejraději látku od firem Pfizer/BioNTech, zatímco ruský Sputnik V většina z nich odmítá.