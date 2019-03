KOMENTÁŘ: Soudy konečně pochopily, že proti Nečesanému důkazy nemají

Vrchní soud je v hierarchii nad krajským soudem a nejvyšší soud nad vrchním soudem. I když jsou soudci z principu nezávislí, musejí se řídit pokyny odvolacího a dovolacího soudu.

Je zajímavé, že tuto jednoduchou právnickou poučku pořád ještě někteří ctihodní soudci nechápou.

Případ Lukáše Nečesaného to jasně ukázal.

Nečesaného jsem zaznamenal prvně někdy už v roce 2015. Vzpomínám si na to dobře, když mi tehdejší přítelkyně upozornila na prazvláštní kauzu kluka odsouzeného za pokus o vraždu, za jehož nevinu bojuje celá jeho rodina a důkazy proti němu jsou opravdu divné. Zhlédl jsem i ono slavné téměř groteskní video z policejní rekognice, na kterém policista ještě v nemocnici manipulativně manévruje poškozenou kadeřnici k fotce Nečesaného.

O několik týdnů později Nejvyšší soud „zázračně“ pustil na svobodu Nečesaného, který už v té době seděl na Mírově - v nejhorším možném vězení.

Nejvyšší soud dával ve svých nálezech celkem jasně najevo, že ve vyšetřování jsou chyby a prostě neexistují pádné důkazy, že mladík Nečesaný praštil kadeřnici polenem a zmizel s její tržbou. Už jenom to, že se nenašla nikdy vražedná zbraň, přestože Nečesaný by měl jen několik málo minut na krátké trase, aby se jí zbavil.

Nejdřív hradecký soud a nyní konečně i vrchní pochopil, že ty důkazy prostě nemají.

Středečním rozhodnutím Vrchního soudu nejspíš celá pro justici trapná kauza po šesti letech definitivně končí a je to tak dobře.

Nečesaný nemá zjevně nejlepší public relations a většina mých přátel a kolegů je bůhvíproč přesvědčená, že to udělal. Ale to je jedno, stejně jako teď už je vlastně jedno, že Nečesaný měl bohatého otce, který investicí do obhajoby a konexemi zachránil syna. Spravedlnost není to, co si kdo myslí, ale co je napsáno v rozsudku „jménem republiky“.

Mimochodem, logicky by ze středečního rozhodnutí vyplývalo, že pokud není vrahem Nečesaný, tak po svobodě běhá nějaký jiný útočník, ale obávám se, že odhalen už nebude.

Nečesaný teď bude mít právo na opravdu velmi vysoké odškodné, protože jestli Věra Jourová dostala za tři měsíce ve vazbě 2,7 milionu korun, tak tady by to měla být mnohem vyšší částka. Nečesaný strávil nejdřív ve vězení plus ve vazbě dva a půl roku, pak byl propuštěn ven a ještě jednou se do vězení vrátil. Pak byl propuštěn po zásahu nejvyššího soudu podruhé. To je fakt o nervy.

Tak teď ještě dotáhnout ke konci toho doktora Ratha a justice bude mít zase o něco lepší image.