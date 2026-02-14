„Všichni mi potvrdili, že přiznání bylo pro ně ze všeho nejtěžší. Okamžitě vyvolalo asociaci: Jsem zrůda!“
Se svým partnerem máte dva syny. Svěřil byste je takovému člověku na hlídání?
Zásadní by bylo si s ním napřed naprosto otevřeně promluvit o jeho pocitech. Včetně představ, co třeba s dítětem dělá. Chtěl bych pochopit jeho očekávání. Pokud bych ho znal, neměl bych s jeho orientací problém. S vědomím, že nikdy nemám stoprocentní záruku. V extrémní situaci může kdokoli udělat něco, o čem je přesvědčen, že se nikdy nestane. To byste nemohla věřit nikdy nikomu. Pedofilům chybí důvěra společnosti. Když mu ji dáte, bude si jí vážit. Nebude vás chtít zklamat, protože by ve vás ztratil jednoho z mála lidí, který o jeho problému ví, a také by si zavřel cestu k dítěti, s nímž chce trávit čas. Tím pádem udělá všechno, aby se nic špatného nestalo.
Mezi vedoucími je takových asi hodně, takže pojede-li moje dítě na tábor, mohu předpokládat, že tam nějaký bude, i když o tom nevím. Taková je realita. Vsadil bych na edukaci dítěte.