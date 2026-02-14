Asi by nevadilo, kdyby pedofil učil mé děti. Umí se do nich vcítit, líčí v dětství zneužitý

Premium

Fotogalerie 6

Lukáš Houdek | foto: Donald Chipumha

Pavla Matějů
  20:00
Jsou všude kolem nás, jen o nich nevíme, říkají odborníci o dospělých, které eroticky přitahují děti. Většina dokáže žít v rovnocenném alternativním partnerství. Anonymní statistický průzkum zachytil v Česku až čtvrt milionu pedofilů. Většina z nich si pravdu nepřipustí, natož pak společnosti, která je ignoruje, nebo nenávidí. Zpověď několika z nich zaznamenal v knize Mlčení novinář Lukáš Houdek. Sám byl v dětství zneužitý.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Všichni mi potvrdili, že přiznání bylo pro ně ze všeho nejtěžší. Okamžitě vyvolalo asociaci: Jsem zrůda!“

Se svým partnerem máte dva syny. Svěřil byste je takovému člověku na hlídání?
Zásadní by bylo si s ním napřed naprosto otevřeně promluvit o jeho pocitech. Včetně představ, co třeba s dítětem dělá. Chtěl bych pochopit jeho očekávání. Pokud bych ho znal, neměl bych s jeho orientací problém. S vědomím, že nikdy nemám stoprocentní záruku. V extrémní situaci může kdokoli udělat něco, o čem je přesvědčen, že se nikdy nestane. To byste nemohla věřit nikdy nikomu. Pedofilům chybí důvěra společnosti. Když mu ji dáte, bude si jí vážit. Nebude vás chtít zklamat, protože by ve vás ztratil jednoho z mála lidí, který o jeho problému ví, a také by si zavřel cestu k dítěti, s nímž chce trávit čas. Tím pádem udělá všechno, aby se nic špatného nestalo.

Mezi vedoucími je takových asi hodně, takže pojede-li moje dítě na tábor, mohu předpokládat, že tam nějaký bude, i když o tom nevím. Taková je realita. Vsadil bych na edukaci dítěte.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Letadlo u Prahy dělily sekundy od tragédie. Piloti ho jen zázrakem zvedli

Premium
Ilustrační foto - Letadlo společnosti Air Portugal

Měl to být běžný let, který se odehraje na lince z Lisabonu do Prahy sedmkrát týdně. Jenže tenhle málem skončil obrovskou tragédií: airbus portugalského dopravce při přistání v polovině ledna klesal...

Asi by nevadilo, kdyby pedofil učil mé děti. Umí se do nich vcítit, líčí v dětství zneužitý

Premium
Lukáš Houdek

Jsou všude kolem nás, jen o nich nevíme, říkají odborníci o dospělých, které eroticky přitahují děti. Většina dokáže žít v rovnocenném alternativním partnerství. Anonymní statistický průzkum zachytil...

14. února 2026

Velkolepý průvod a veselí. Podívejte se, jak v Roztokách u Prahy slavili masopust

Oslavy masopustu v Roztokách u Prahy. (14. února 2026)

Několikametrové maškary, veselí a stovky návštěvníků. Roztoky u Prahy zažily velkolepé oslavy masopustu. Jak vypadaly, se můžete podívat v přiložené fotogalerii.

14. února 2026  19:50

Pryč s íránským režimem! V Mnichově demonstrovalo přes 200 tisíc lidí

Lidé v německém Mnichově protestují proti íránskému režimu. (14. února 2026)

Téměř 200 tisíc lidí v sobotu přišlo v Mnichově na demonstraci proti íránskému režimu. S odvoláním na bavorskou policii to uvedla agentura AFP. Protest se koná na okraj Mnichovské bezpečnostní...

14. února 2026  16:01,  aktualizováno  19:19

AI mění způsob práce. Nejvíc pomáhá s texty a rutinními úkoly, vyplývá z analýzy

ilustrační snímek

Umělá inteligence je v Česku již pevnou součástí každodenní práce. Uživatelé ji nejčastěji zapojují do psaní textů, plánování a vyhledávání informací, zatímco kreativní experimenty zůstávají spíše na...

14. února 2026

Vysoké gastro mezi paneláky. V brněnském Soyshi řeší každé smítko i hloubku lžíce

Premium
Za konceptem asijské restaurace Soyshi v brněnské Líšni stojí kamarádi od...

Ačkoliv se mezi sebou znali, každý podnikal samostatně. Všechny tři však lákalo vytvořit něco, co v Brně ještě není – zážitkovou asijskou restauraci, která propojí hned několik konceptů najednou. A...

14. února 2026

Macinka se v Mnichově sešel s čínským i černohorským protějškem. Domlouvali spolupráci

Český ministr zahraničí Petr Macinka se na okraj konference v Mnichově sešel s...

Macinka se na okraj konference v Mnichově sešel s čínským šéfem diplomacie Wang Iem i s řadou dalších ministrů zahraničí. Mimo jiné s Filipem Ivanovičem z Černé Hory, se kterým domluvil, že Černá...

14. února 2026  18:57

VIDEO: Lidské safari na sněhu. Na zimní frontě v Donbasu není před drony úniku

Robert Brovdi zveřejnil sestřih zimních dronových útoků na ruské vojáky na...

To je ale veselá, skočná písnička. Jenže její text líčí promrzlé ruské vojáky, roje dronů a rozmetané končetiny. A právě taková je i realita na ukrajinské frontě na konci čtvrtého roku války. Do jara...

14. února 2026  18:28

V Etiopii začal summit Africké unie, dorazila i Meloniová

Italská premiérka Giorgia Meloniová na 38. summitu zemí Africké unie (14....

V etiopské Addis Abebě začal každoroční summit Africké unie (AU). Událost přichází den poté, co se ve stejném městě uskutečnil již druhý italsko-africký summit, během něhož se italská premiérka...

14. února 2026  18:11

RECENZE: Profesionalita v nově zpracovaných Bídnících vítězí na plné čáře

Generálka inscenace Bídníci (20. ledna 2026)

Emočně nabité ztvárnění muzikálu Bídníci neboli Les Misérables podle stejnojmenného francouzského románu Victora Huga, kde se na plný plyn miluje, nenávidí, umírá, bojuje a žárlí, je pro Městské...

14. února 2026

O pandu usilovat nebudu, zdražit jednou budeme muset, říká nová šéfka Zoo Praha

Nastupující ředitelka pražské zoo Lenka Poliaková (11. únor 2026)

Za dva týdny se pražské zoo ujme nová ředitelka. Lenka Poliaková nastupuje po rezignaci Miroslava Bobka, který odstoupil kvůli četným obviněním z bossingu svých podřízených. Poliaková v rozhovoru pro...

14. února 2026  17:32

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Pavel se viděl v Mnichově se Zelenským, řešil výdaje na bezpečnost i tlak na Rusko

Prezident Petr Pavel na bezpečnostní konferenci v Mnichově. (13. února 2026)

USA musejí zvýšit politický tlak na Rusko a donutit ho usednout k jednacímu stolu, jinak nebude možné míru na Ukrajině dosáhnout. Český prezident Petr Pavel to řekl na Mnichovské bezpečnostní...

14. února 2026  14:42,  aktualizováno  17:29

Navalného zabil v sibiřské cele žabí jed z pralesa, zjistilo vyšetřování pěti zemí

Ruský opoziční aktivista Alexej Navalnyj na archivním snímku z roku 2015 sedí v...

Analýza biologických vzorků potvrdila, že Alexej Navalnyj byl otráven vzácným jedem z jihoamerických žab. Pětice evropských zemí v čele s Británií z vraždy přímo viní Rusko, které mělo jako jediné...

14. února 2026  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.