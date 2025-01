Válečný veterán HIRO získal medaili Za hrdinství, které dokazuje každý den

K současnému prezidentovi má oceněný muž blízko z více důvodů. „Je motorkář jako já, jezdím s otcem v sajdkáře. A v dobách, kdy jsem sloužil v armádě, byl Petr Pavel jedním z náčelníků generálního štábu, tedy můj nadřízený,“ líčí Hirka.

Slavnostní ocenění ho těšilo o to víc, že ho prožíval společně s rodiči i novomanželkou. „Splnil se mi můj největší sen, v září jsem se oženil,“ dodává Lukáš Hirka, který je pro spoustu lidí hrdinou už dávno.

Ačkoli je v invalidním důchodu a musí dennodenně bojovat s bolestí hlavy a dalšími zdravotními problémy, nevzdává se. „Hrdinství Lukáše je především v tom, jakým způsobem se vyrovnává s následky zranění a vrací se zpět do života. Jeho příběh pomáhá, dodává naději i sílu bojovat dalším lidem s těžkým poraněním mozku,“ říká Lukášův otec Jiří Hirka.

„Syn je činný v aktivní armádě, podporuje Vojenský fond solidarity a veteránské hnutí, je patronem maturitního ročníku na Vojenské střední škole v Moravské Třebové, a když mu to zdraví dovolí, úspěšně se věnuje para atletice. Rád by se dostal až na olympiádu,“ popisuje Jiří Hirka, který šel do předčasného důchodu, aby mohl synovi pomáhat v jeho aktivitách.

Život mladého vojáka se změnil 7. září 2012 při útoku na afghánskou základnu Shank v provincii Lógar. Lukáš Hirka měl po službě, byl jen v triku a šortkách, když jedna z raket explodovala po nárazu do ochranného valu základny. Tlaková vlna, střepiny i úlomky betonu ho zasáhly dva metry od krytu. Utrpěl těžké zranění hlavy, jeho stav byl kritický.

Polní chirurgický tým a následně lékaři v kábulské nemocnici ho stabilizovali natolik, aby zvládl převoz vojenským speciálem do Česka. Dlouhé měsíce pak ležel v kómatu ve vojenských nemocnicích, nejdřív v Praze, poté v Olomouci. Podstoupil operace, trápily ho infekce, naděje na přežití nebyly velké.

Oporou mu byla celá jeho rodina. Matka nechala práce, aby se zraněnému synovi mohla nepřetržitě věnovat. S manželem a mladším synem Tomášem cvičili s Lukášem na nemocničním lůžku a později i v Sanatoriích Klimkovice. Tam Lukáš intenzivně rehabilitoval, ačkoli byl zpočátku ve stavu, kterému se říká vigilní kóma. Jde o stav, kdy je člověk s poškozením mozku v hlubokém bezvědomí, ale přitom působí dojmem, že je bdělý, protože má otevřené oči a vykazuje další známky bdění.

Nikdo si v té chvíli netroufal odhadnout, zda a jak moc se může jeho stav zlepšit. Lukáš ale ukázal, že je bojovník. V Klimkovicích strávil téměř čtyři roky, jeho rehabilitaci hradila Vojenská zdravotní pojišťovna s podporou armády a rodiny. Domů odjížděl Lukáš na vozíku s tím, že se dokázal domluvit a na krátkou chvíli s oporou i postavit.

Nyní dvakrát týdně trénuje na vozíku para atletiku na stadionu v Ostravě a někdy i v Praze. Je členem Para Athletics Team SSK - Vítkovice, ale podporuje ho i ASC Dukla a další partneři. V letech 2021 – 2023 získal ve své kategorii třikrát titul mistra ČR v hodu oštěpem a byl držitelem českého rekordu, loni se poprvé stal i vicemistrem ve vrhu koulí.

Loni ho potrápily zdravotní problémy. „Bolesti mi znemožnily pohyb. Ale od října jsem pod dohledem lékařů znovu lehce trénoval a už v listopadu jsem byl na závodech v Ománu. Po tak velké pauze jsem dopadl dobře,“ říká Lukáš Hirka. Získal 3. místo ve vrhu koulí a 4. místo v hodu oštěpem. Chce udělat vše pro to, aby si vybojoval účast na letních paralympijských hrách, které se budou konat v roce 2028 v Los Angeles. „Lukáš ale olympiádu už vyhrál, tu životní,“ dodává jeho otec Jiří.