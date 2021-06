Gastronomii covid pročistil. Zdražení chápu, říká autor Gastromapy Lukáš Hejlík

Rozhovor se odehrával přes sociální síť Instagram. Vždy pozdě večer jsem poslal otázku a Lukáš Hejlík mi v následujících 24 hodinách namluvil odpověď jako zvukovou stopu. Nebyl to v pravém slova smyslu korespondenční rozhovor. Byl živý a zároveň díky tomu dennímu odstupu téměř až meditativní. A nejen o tom, že Hejlík vydal v květnu novou knihu 555 Výlety s Gastromapou, v níž popisuje kromě hospod, cukráren a kaváren i tipy na výlety.



O čem je vaše nová kniha 555 Výlety s Gastromapou?

Moje nová knížka je rozhodně jiná než ta první. Ta první zrcadlí 365 srdcovek. Tahle jde vysloveně po výletech. Radí, kde jíst v okolí turistického cíle, zatímco první knížka vás na cesty sama vyhání. Na mé nové knize je vidět, že to je dítě z lockdownu, kdy jsem často virtuálně klouzal po mapě. Sbíral jsem vše, co jsem navštívil a co mám v aplikaci.

Na některá výletnická místa se teprve chystám. Takže je to především jiný koncept a je to úplně v pohodě pro čtenáře mít obě knížky nebo každou z nich. Pětka (nová kniha) navíc úplně míjí města, myslím tím hlavní město Prahu, Brno, Ostravu, ale i regionální města. Jde po městečkách, vesničkách a takových dostupnějších adresách. Nejsou tam tolik restaurace jako spíš stánky, hostince, pivovary, řeznictví a pekárny.