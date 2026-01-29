Ludvík ve vazbě přišel o přední zub. „Ten jsem si vykousl já sám. Nešlo o žádné násilí nebo šikanu, ale ve vězení nemáte k dispozici nůž, tak místo něj obvykle používáte zuby. No a ten můj to nevydržel,“ popsal v rozhovoru pro Novinky.cz.
Ve vazbě ho prý nezlomili a vše zvládl dobře i po zdravotní stránce. „Ráno při raportu v 6.30 si mnozí vězni vrchnímu dozorci stěžují, že je jim tohle a tohle a že chtějí k doktorovi. A já jsem pokaždé řekl: v pořádku. A on šel dál. Vždycky mě tak označovali za nejlepší celu,“ tvrdil.
Zkritizoval ale vězeňskou stravu. „To jsem si musel kupovat vlastní, protože co si budeme o tom jídle povídat.“
V rozhovoru také popsal svůj režim, vycházky měl každý den hodinu a půl a většinu času strávil u telefonu. „Pankrác je historická se vším všudy, ne jako Ruzyně, kde máte telefon na cele. Na Pankráci nejsou v celách ani zásuvky, takže když máte televizi, musíte k ní mít baterii, protože bez ní vám nefunguje,“ vyprávěl.
Nic jsem neudělal, snad budou odměny, ozval se exšéf Motola Ludvík z vazby
Dodal, že se také ocitl na samotce, což uvítal, protože tam měl prostor a klid na čtení přepisů odposlechů. „Ujišťuji vás, že jestli na jejich základě chtějí policisté dělat obžalobu, tak to bude vypadat teda,“ prohlásil Ludvík s tím, že v odposleších není nic o tom, že by si říkal o úplatek.
„V Beninu jsem byl“
Policisté si ale podle něj byli korupcí z jeho strany velmi jistí. „Vpadli k nám domů, hledali hotovost. Měli u nás psa i geo radar, hledali skryté dutiny a nenašli nic. Už při prohlídce bylo vidět, jak jim entuziasmus najednou úplně klesal,“ řekl a znovu také odmítl uznat svou vinu.
Kromě toho také odmítl, že by pral špinavé peníze v Beninu. Přiznal však, že africkou zemi v minulosti navštívil. „Jasně, že jsem tam byl. Ale šlo o prodej a nákup nějakých akcií, který nakonec ani neproběhl. Všude jsem akcie přiznával, i do prověrky NBÚ. Podrobněji se k tomu vyjádřím až v pozdější fázi trestního řízení.“
Domy, auta i hodinky. Policisté v kauze Motol obstavili majetek už za 230 milionů
První týden po propuštění byl podle Ludvíka hektický. Třikrát navštívil nemocnici a nyní se snaží dát si dohromady zuby. „A také se snažím roztuhnout, protože když strávíte jedenáct měsíců na deseti metrech čtverečních, tak jste dost nepohyblivý a ztuhnete. Navíc jsem tam přibral,“ vysvětlil.
Zpětně ocenil chování Vězeňské služby. „Chovali se extrémně korektně. Nic mi neodpustili, ale nezažil jsem tam jediný stinný okamžik. Vězeňské službě vysekávám obrovskou poklonu.“
Úplatky od stavařů i úklidové služby
Ludvík motolskou nemocnici vedl od května 2000 do listopadu 2016 a poté ještě od prosince 2017 do 24. února 2025.
Z funkce ho odvolal ministr zdravotnictví, protože Ludvík čelí obvinění z korupce v rozsáhlé úplatkářské kauze. Celkem bylo z trestných činů, dotačního podvodu, praní špinavých peněz nebo z poškození finančních zájmů EU obviněno 18 lidí.
Exnáměstka z Motola Budinského propustí z vazby, strávil v ní téměř rok
Vedle Ludvíka a bývalého náměstka Pavla Budinského je stíhaný například i advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Jansta byl již na začátku srpna propuštěn z vazby.
Podle policie se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv.
Dotační podvody s Ludvíkem a Budinským podle kriminalistů dojednávali bývalý ředitel a spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel, kteří jsou rovněž mezi stíhanými.