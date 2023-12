Čírtková: Násilí nás fascinuje jen na dálku. Je mýtus, že vrahy přitahuje les

Vražda muže a jeho dcery není prvním takovým případem v Klánovickém lese. Může to zvyšovat obavy u lidí, co žijí v jeho okolí?

Znejistění a nepříjemné pocity patří do spektra reakcí. Bezprostředně po činu reagujeme spíše emocionálně, pociťujeme určité obavy a strach. Na otázku, proč se to stalo, hledáme vysvětlení. K tomu patří i tendence spojovat věci, které spolu nesouvisí, za náhodou hledáme nějaký skrytý význam.

Že lesy či zapadlá místa přitahují vrahy? Jde o myšlenkovou zkratku, tedy mýtus. Každá vražda má v pozadí nějaký příběh, ze kterého vyplývá i motivace pachatele.