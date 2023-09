Niedermayer: Budoucnost jsou elektroauta, za argumenty odpůrců je neznalost

Do eurovoleb zbývá tři čtvrtě roku. Koalice SPOLU stále jasně neřekla, zda bude kandidovat společně. V létě přitom už mělo být jasno. Kde to vázne?

Nejsem ten, který by na to znal odpověď. Je to otázka strategie jednotlivých stran. Každá musí zvážit, zda využít úspěšnou značku SPOLU, nebo jestli raději potřebují posílit vlastní programovou identitu, což se dělá daleko lépe bez koalice. To musí rozhodnout vedení stran, já se toho neúčastním.

Lidé si řeknou, že na nich vláda škrtala a zdražilo kdeco, ale pak schodek klesne jen o 20 procent. To je prostě málo.