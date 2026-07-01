V květnu v nemocnici zasahovala policie. V kauze falšování lékařských posudků obvinila deset lidí z maření spravedlnosti, vystavení nepravdivé lékařské zprávy, přijetí úplatku, podplacení, nadržování a maření výkonu úředního rozhodnutí.
Podle Masopusta se věc týká dvou osob pracujících pro nemocnici. Dalších devět osob podle něj nepatří mezi zaměstnance či spolupracovníky nemocnice, uvedl dříve. Poté dosavadní ředitel Masopust požádal o převelení na jiné místo a následující týden ministerstvo vyhlásilo výběrové řízení. Masopust ve funkci skončil k 30. červnu.
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Policie obvinila po razii v ÚVN deset lidí, případ se týká falešných posudků
Hána vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Následně absolvoval Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a Vysokou školu ekonomie a managementu v Praze. Sloužil jako lékař v polních nemocnicích a velitel zdravotnického střediska 601. skupiny speciálních sil. Loni se stal zástupcem ředitele Sekce vojenského zdravotnictví ministerstva obrany. Opakovaně sloužil v Afghánistánu jako lékař i velitel polních chirurgických týmů.
„Věřím, že díky svým odborným zkušenostem a praxi z vedení zdravotnických týmů bude úspěšně rozvíjet další směřování nemocnice a zajistí vysokou úroveň poskytované péče,“ uvedl Zůna.
ÚVN na rozdíl od dalších fakultních nemocnic v největších českých městech nezřizuje ministerstvo zdravotnictví, spolu s vojenskými nemocnicemi v Brně a Olomouci ji řídí ministerstvo obrany. Nemocnice se stará i o vysoké ústavní činitele a válečné veterány.
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12. května 2026