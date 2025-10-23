Lucy a Selam naposledy k vidění. V Národním muzeu končí výstava s prapředky lidstva

Čtvrtek je posledním dnem, kdy si lidé mohou v Národním muzeu (NM) v Praze prohlédnout kosterní pozůstatky 3,2 milionu let starých předků člověka s přezdívkami Lucy a Selam. Výstava začala 25. srpna a exponáty byly poprvé k vidění v Evropě.
Kosti dvou ikonických předků lidstva, australopitéků Lucy a Selam. Antropologové odhadují stáří nálezu na 3,2 milionů let. Rekonstrukce předka člověka druhu Australopithecus afarensis. Fosilie dostala jméno Lucy. (2023)

Jedny z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě zapůjčilo do Česka etiopské národní muzeum. Národní muzeum očekávalo o expozici Člověk a jeho předchůdci velký zájem, zavedlo proto vstupenky na konkrétní čas a prodloužilo otevírací dobu. Počty návštěvníků zatím nezveřejnilo.

Ředitel NM Michal Lukeš při srpnovém otevření expozice označil vystavení fosilií v Praze za splnění svého snu a za historický okamžik pro muzeum a doklad toho, že patří mezi špičková muzea mezinárodního významu. Spolu s ním byli zahájení výstavy přítomni premiér Petr Fiala (ODS), etiopská ministryně cestovního ruchu Selamawit Kassaová, ředitel Etiopského úřadu pro kulturní dědictví Abebaw Ajalu Gella a objevitelé Lucy a Selam Donald Johanson a Zeresenay Alemseged.

Kosti Lucy objevil Johanson s americkými archeology v etiopské oblasti Hadar v listopadu 1974 a až o 150 000 let starší pozůstatky Selam našel v roce 2000 tým Kalifornské akademie věd, který vedl paleontolog Alemseged, v etiopské oblasti Afar, jižně od nálezu Lucy.

Obě fosilie samice a dítěte druhu Australopithecus afarensis představují klíčové důkazy o raných fázích vývoje člověka a v Praze přistály 15. srpna. Transport tehdy provázela mimořádná bezpečnostní opatření, která dostal na starost policejní Útvar rychlého nasazení.

Oba exponáty jsou nejcennějším národním kulturním dědictví Etiopie a jejich zápůjčku umožnila dohoda obou zemí, zaručil se za ně z rozhodnutí vlády český stát. Originál fosilie Lucy byl před pražskou výstavou mimo Etiopii jen jedenkrát, v letech 2007 až 2013 cestoval po USA. Kosterní pozůstatky Selam etiopské národním muzeum oficiálně představilo jen v roce 2006 při oznámení objevu.

