Lucy a Selam jsou zpět v Etiopii. Nestihli jste výstavu? Podívejte se u nás

Autor: ,
  12:44
Kosterní pozůstatky 3,2 milionu let starých předků člověka s přezdívkami Lucy a Selam jsou zpět v Etiopii. Vzácné paleoantropologické exponáty si během dvouměsíční výstavy v Národním muzeu v Praze prohlédlo 210 500 lidí. Její návštěvnost byla rekordní, informovala mluvčí muzea Kristina Kvapilová. Pokud jste expozici nestihli, na výjimečné exponáty se můžete podívat v rozsáhlé fotogalerii iDNES.cz.
Národní muzeum otevřelo expozici s prapředky lidstva Lucy a Selam. Fosilie jsou staré 3,2 milionu, zapůjčilo je etiopské muzeum a v Evropě jsou vůbec poprvé. (25. srpna 2025)

Lucy a Selam do Česka zapůjčilo etiopské národní muzeum. V Evropě byly tyto pozůstatky vystaveny poprvé. Už při zahájení expozice Lidé a jejich předci, jejíž součástí fosilie byly, muzeum očekávalo velký zájem. Zavedlo proto vstupenky na konkrétní čas a prodloužilo otevírací dobu.

Obě fosilie samice a dítěte druhu Australopithecus afarensis představují klíčové důkazy o raných fázích vývoje člověka. Za jejich půjčení do Prahy se zaručil z rozhodnutí vlády český stát. Originál fosilie Lucy byl před pražskou výstavou mimo Etiopii jen jednou, v letech 2007 až 2013 cestoval po USA. Kosterní pozůstatky Selam etiopské národním muzeum oficiálně představilo jen v roce 2006 při oznámení objevu.

Kosti Lucy objevil Donald Johanson s americkými archeology v etiopské oblasti Hadar v listopadu 1974 a až o 150 000 let starší pozůstatky Selam našel v roce 2000 tým Kalifornské akademie věd, který vedl paleontolog Zeresenay Alemseged, v etiopské oblasti Afar, jižně od nálezu Lucy.

Do Prahy exponáty dorazily letecky 15. srpna a jejich transport provázela mimořádná bezpečnostní opatření, která dostal na starost policejní Útvar rychlého nasazení. Do Prahy doprovodili Lucy a Selam její objevitelé Johanson a Alemseged. Veřejnost měla možnost setkat se s nimi v Národním muzeu při moderované diskusi.

Výstava fosilií začala 25. srpna a skončila 23. října. Zatímco jejich cestu do Prahy zajistily etiopské aerolinie, jejich návrat do Addis Abeby letadlo české armády.

Expozice Lidé a jejich předci vypráví příběh celého lidského rodu – od prvních krůčků homininů, kteří opustili stromy, až po moderního člověka, jehož způsob života, obživa i společenské uspořádání se postupně proměňovaly. Druhá část expozice zve do světa pravěkých lovců a sběračů. Návštěvníci mohou obdivovat řadu jedinečných nálezů z českého území i exponáty evropského významu.

Do konce letošního roku si mohou lidé v Národním muzeu prohlédnout v Historické budově také další mezinárodní výstavní projekt – 100 pokladů, 100 příběhů. Jde o výstavu vzácných klenotů, které shromáždil čínský císařský dvůr. Vrcholem výstavy je řezba Hlávky zelí s kobylkou a sarančetem z jadeitu, která je v Evropě vystavena poprvé.

Od 24. října se Národní muzeum vrátilo k původnímu systému vstupenek bez časového omezení i k původní otevírací době od 10:00 do 18:00.

