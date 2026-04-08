Bartošová se kaje za hlas pro exposlance ANO do Rady ČT. Chybovat je lidské, uvedla

  16:03
Poslankyně ODS Lucie Bartošová se omluvila za to, že minulý týden na jednání mediálního výboru hlasovala ve volbě radních ČT pro exposlance za ANO Stanislava Berkovce. Uvedla, že to bylo chybné rozhodnutí. Za totéž se omluvil i někdejší ministr kultury Martin Baxa. Předseda ODS Martin Kupka ve středu na tiskové konferenci oznámil, že se za dva hlasy od členů ODS pro Berkovce zlobí.
Volba předsedy mediálního výboru. Na snímku Lucie Bartošová (ODS). (13. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Minulý týden při hlasování na výboru dostal můj hlas Stanislav Berkovec, jako kandidát na radního ČT. Bylo to chybné rozhodnutí, špatné vyhodnocení situace. Nemělo se to stát a beru za to plnou odpovědnost,“ napsala na síti X Bartošová s tím, že chybovat je lidské.

Dodala, že při hlasování na plénu Berkovec její hlas znovu nedostane. „Stejně jako Pavel Matocha, Lubomír Veselý, Roman Bradáč či Jiří Šlégr,“ doplnila.

Budeme blokovat jednání ke zrušení poplatků ČT, vytáhneme spacáky, řekl Kupka

Bývalý poslanec hnutí ANO při jednání výboru pro mediální záležitosti dostal při plné účasti členů 13 ze 16 hlasů. Devět poslanců má ve výboru vládní koalice, sedm zase opozice. Berkovce tak podpořili minimálně čtyři opoziční zástupci.

Kromě Bartošové dal Berkovcovi svůj hlas také stínový ministr kultury ODS Baxa. Ten k tomu uvedl, že se ukázalo jako chyba, když se rozhodl vsadit na postup ve formě podpory menšího zla.

O hlasování poslanců mluvil na středeční tiskové konferenci také předseda ODS Kupka. Ten uvedl, že se kvůli hlasování pro Berkovce zlobí. Dodal, že se to při hlasování celé Sněmovny nebude opakovat. ODS zároveň podle něj bude podporovat, aby volba nových členů Rady ČT byla veřejná a neprobíhala tajně.

Kdo usedne v Radě ČT? V užším výběru je exministr, lesník i zlatý hoch z Nagana

Občanští demokraté vyzvali na středeční tiskové konferenci premiéra Andreje Babiše (ANO) mimo jiné k tomu, aby z vládního programu bod o zrušení televizního a rozhlasového poplatku vyškrtl a aby zveřejnil pojistky, jak hodlá naplnit další pasáž programu o zachování nezávislosti médií veřejné služby. Opoziční hnutí STAN minulý týden ohlásilo, že bude usilovat o mimořádnou sněmovní schůzi k budoucnosti veřejnoprávních médií.

Zúžený seznam kandidátů do Rady ČT

Jiří Baumruk – 9 hlasů
Stanislav Berkovec – 13 hlasů
Roman Bradáč – 9 hlasů
Petr Brozda – 8 hlasů
Aleš Erber – 8 hlasů
Milan Fric – 8 hlasů
Daniel Herman – 15 hlasů
Martin Chalupský – 12 hlasů
Petr Jahn – 9 hlasů
Anna Koller – 8 hlasů
Giuseppe Maiello – 9 hlasů
Pavel Matocha – 10 hlasů
Richard Medek – 8 hlasů
Tomáš Netík – 12 hlasů
Lucie Plíšková – 10 hlasů
Jiří Šlégr – 9 hlasů
Lubomír Veselý – 9 hlasů
Marek Vích – 16 hlasů

