„Minulý týden při hlasování na výboru dostal můj hlas Stanislav Berkovec, jako kandidát na radního ČT. Bylo to chybné rozhodnutí, špatné vyhodnocení situace. Nemělo se to stát a beru za to plnou odpovědnost,“ napsala na síti X Bartošová s tím, že chybovat je lidské.
Dodala, že při hlasování na plénu Berkovec její hlas znovu nedostane. „Stejně jako Pavel Matocha, Lubomír Veselý, Roman Bradáč či Jiří Šlégr,“ doplnila.
Bývalý poslanec hnutí ANO při jednání výboru pro mediální záležitosti dostal při plné účasti členů 13 ze 16 hlasů. Devět poslanců má ve výboru vládní koalice, sedm zase opozice. Berkovce tak podpořili minimálně čtyři opoziční zástupci.
Kromě Bartošové dal Berkovcovi svůj hlas také stínový ministr kultury ODS Baxa. Ten k tomu uvedl, že se ukázalo jako chyba, když se rozhodl vsadit na postup ve formě podpory menšího zla.
O hlasování poslanců mluvil na středeční tiskové konferenci také předseda ODS Kupka. Ten uvedl, že se kvůli hlasování pro Berkovce zlobí. Dodal, že se to při hlasování celé Sněmovny nebude opakovat. ODS zároveň podle něj bude podporovat, aby volba nových členů Rady ČT byla veřejná a neprobíhala tajně.
Občanští demokraté vyzvali na středeční tiskové konferenci premiéra Andreje Babiše (ANO) mimo jiné k tomu, aby z vládního programu bod o zrušení televizního a rozhlasového poplatku vyškrtl a aby zveřejnil pojistky, jak hodlá naplnit další pasáž programu o zachování nezávislosti médií veřejné služby. Opoziční hnutí STAN minulý týden ohlásilo, že bude usilovat o mimořádnou sněmovní schůzi k budoucnosti veřejnoprávních médií.
Zúžený seznam kandidátů do Rady ČT
Jiří Baumruk – 9 hlasů