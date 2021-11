Testovat by se měly i očkované děti, míní člen Rady ředitelů Zajíc

Jak dlouho vydrží školy otevřené? Máte nějaký odhad, jak by situace mohla dále probíhat?

To dneska neodhadne vůbec nikdo. My akorát doufáme, že to bude co nejdéle a že budeme moct tu prezenční výuku udržovat, dokud to půjde.

Událost dne Každý den se děje něco významného. Portál iDNES.cz vybírá to nejzajímavější a ptá se přímo aktérů. Každý den nabízí rozhovor z míst, kde události ovlivňují svět kolem nás. V několika otázkách, jasně, stručně, výstižně.

Ocení školy nové pravidlo o karanténě nakaženého žáka místo celé třídy?Pokud se bude testovat a pokud tam bude nějaký přehled o tom, jak ta situace vypadá, tak by to bylo použitelné. Pokud to bude jenom o tom, že se bude konstatovat, že někdo je pozitivní a zbytek se nebude řešit, je to špatně.

V tuto chvíli by se však nákaza mohla šířit dále.

Ono záleží, jak se to bude řešit dál. V některých zemích to funguje tak, že ostatní žáci mohou chodit do školy v okamžiku, kdy se budou testovat každý den. Potom je to teoreticky bezpečné.

Některé školy využívají PCR testy místo antigenních samotestů. Měly by tuto možnost poskytnou svým žákům všechny školy?

Říká se, že jsou přesnější a bylo by to dobře, akorát to má několik drobných háčků. Mimo jiné jsou to testovací kapacity, dalším problémem je rychlost vyhodnocování, kdy je to až 48 hodin, a dalším problémem je například i to, že zdravotní pojišťovny, pokud to hradí, počítají tyto testy do objemů, které žáci jinak mohou mít zdarma. A když pak potřebuje žák test mimo školu, musí za něj rodiče zaplatit. To je špatně.

V tuto chvíli se testují pouze neočkované děti. Myslíte, že by bylo dobré testovat i ty očkované?

Rozhodně.

Jak by to v tomto případě fungovalo? Testovaly by se celé třídy?

Jinak by to nešlo, pokud by se měli testovat očkovaní i neočkovaní.

Kdyby se školy zavřely, byla by to komplikace přejít opět na distanční výuku?

Samozřejmě to komplikace je. Máme vyzkoušeno, že distanční výuka je mnohem náročnější než prezenční. Navíc i efektivita je nižší. Jsme na to ale nějakým způsobem připraveni a asi by nás to nezaskočilo tolik, jako když se to stalo poprvé. Doufáme však, že se to nenastane.

Takže by tato opatření šla udělat ze dne na den? Zvládly by školy ze dne na den přejít na distanční výuku?

V podstatě ano.