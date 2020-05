Co říkáte na výroky, že vaše zvolení do Rady ČT je součástí ohrožení svobody a nezávislosti veřejnoprávní televize?

Tak to je samozřejmě směšné. Pokud žijeme v zemi, kde má zvolení jednoho člověka kamkoli ohrozit nezávislost čehokoli, nebo dokonce demokracie, tak si říkám: proboha, na jakých základech to tady všechno stojí?