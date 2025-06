11:40

„Chtěl bych nechat zahrát svému vyšetřovateli Luboši Valeriánovi. Měla by to být skladba Včera mě někdo trefil od Daniela Landy.“ Dopis s tímto zněním přišel v roce 1996 do ostravského rádia Sprint. Písničku skutečně odehráli. Přání poslal z věznice pětinásobný sériový vrah Oto Biederman.