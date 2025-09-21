Zdravý životní styl? Abstinence a nula vykouřených cigaret, říká onkolog

Tvrdíte, že z větší části lze rakovině předejít zdravým životním stylem. Jak často bychom podle vás tedy měli sportovat a jak málo pít alkohol?
Jmenujme si hlavní zlozvyky, které se skrývají pod nezdravým životním stylem: kouření a pití alkoholu. To jsou jednoznačně potvrzené karcinogeny. Abstinence a nula vykouřených cigaret, to je zdravý životní styl. Ačkoli si myslím, že trocha červeného vína nevadí. On totiž alkohol v malé míře dokáže odbourávat stres a přinést uvolnění. I to potřebujeme.
Na co se dnes hodně zapomíná, je pohyb. I ten zásadně ovlivňuje imunitní systém. Chůze, běh či občasný sport jsou zkrátka nesmírně důležité. Pak tu máme výživu, na kterou taky zapomínáme, protože věčně spěcháme. A v neposlední řadě má vliv to, co dýcháme. Ačkoli to se nedá změřit ani odhadnout.
A co stres?
I ten nám přinesla civilizace a její zrychlení. Podle mých zkušeností může být stres spouštěcím faktorem nádorových onemocnění. Tím mám ale na mysli skutečně hluboký stres – takový, který prožívají lidé, když jim někdo zemře. Stres bych rozhodně nepodceňoval.
|
Naučte se zvládat stres. Sedm tipů, které vám pomohou
Každý rok přibývá až 80 tisíc nových pacientů s rakovinou. Lze to číslo nějak vysvětlit? Opravdu souvisí s tím, jak žijeme?
Ukazuje se, že asi 8 až 10 procent nádorů si klient, protože to ještě není pacient, nese geneticky. Tato změna na úrovni genů zvyšuje riziko nádorů. Skupina těchto lidí – posléze nemocných – neonemocní na základě výše jmenovaných faktorů. Těch predispozičních rysů je více. Rakovina není jen civilizačním onemocněním, možná je spíše výsledkem souběhu faktorů.
V jednom rozhovoru jste zmínil, že neplatí, co se říká, a sice že rakovina u starších lidí je méně agresivní. Bují rakovinotvorné buňky stejně rychle u dvacetiletého člověka jako u osmdesátiletého?
Zase záleží na typu nádoru. Nádory u dětí jsou úplně jiné, lépe se léčí – naštěstí. Pak jsou tu mladší jedinci, kolem dvaceti, třiceti let. U těch se mohou objevit nádory, které jsou agresivnější, ale současně se objevují i u starších jedinců. To ve výsledku neznamená, že u starších pacientů by platilo, že tyto nádory mají průběh pomalejší. Je však důležité to nepodcenit ani u osmdesátiletého pacienta. Nádory léčíme i u osmdesátníků stejně. Doba, kdy se na starší pacienty hledělo – vzhledem k přidruženým chorobám – jinak, je pryč. Už prostě neplatí, že rizika léčby jsou větší než její přínos.
Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
To znamená, že i pro starší pacienty se otevírá nejmodernější léčba?
Ano. Věk pro léčbu není problém. Spíše jde o celkový stav a přidružené choroby.
V roce 2022 odstartovala pilotní verze screeningu rakoviny plic, po němž onkologové dlouho volali. Jaké jsou zatím výsledky?
U nás těch záchytů není tolik. Řekl bych, že je to dané tím, že účast je malá. Tohle je vlastně screening pro bývalé kuřáky od 55 let, a navíc je tam definovaný počet vykouřených cigaret. Není to tak, že by si kuřák zašel na screening, ubezpečil se, že je zdravý, a vesele kouřil dál. Kritéria pro toto vyšetření bych zjemnil.
Ale pokles nádorů plic po protikuřáckých kampaních je evidentní. Vy jste byl loni na výročním kongresu Americké společnosti klinické onkologie (ASCO). Na program byla zařazena i problematika užívání alternativ nikotinu v souvislosti s odvykáním kouření tabáku. Ve zprávách, které ke kongresu vyšly, se píše, že z hlediska prevence onkologických onemocnění „bylo prolomeno jedno velké tabu“. Jaké?
Mluvilo se o tom, že každá cesta vedoucí ke snížení počtu vykouřených cigaret má smysl. Odvykání, e-cigarety, zahřívaný tabák. To všechno vede k tomu, že se vykouří méně cigaret – a to je dobře. Riziko je u alternativ menší, což potvrdila FDA (U.S. Food and Drug Administration – pozn. red.), která alternativy povolila. Tady ukáže čas.
Je podle vás u beznadějných kuřáků, kteří prostě nejsou schopni s kouřením cigaret skončit, lepší, když přejdou na alternativu?
Myslím si, že je to lepší.
Proč jste si vlastně vybral onkologii? Představuji si tento obor jako jeden z nejdepresivnějších a psychicky nejnáročnějších... Sám jste v jednom rozhovoru řekl, že když jste začínal, „byla to ponurá lékařská disciplína, kde měli nemocní pramalou šanci na to, že se uzdraví“.
Tenkrát to tak opravdu bylo! Měli jsme lékařské pokoje, do kterých se šlo tmavou chodbou, kde byla vzduchotechnika. To bylo hodně ponuré. A navíc, člověk šel prostě na onkologii. Hlavní léčebnou metodou tehdy byla radioterapie. Měla svůj význam, neumí však pokrýt celou nemoc.
Ale k otázce, proč jsem si onkologii vybral: Když jsem studoval, měli jsme takzvané kroužky. Rozdělovali nás na menší skupinky, z nichž každá měla svého vedoucího. Ten nás měl jednak přesvědčit, abychom vstoupili do SSM, jednak na nás dohlížel. A náš vedoucí byl zrovna přednostou onkologické kliniky a dokázal nás pro svůj obor zapálit. Z našeho kroužku jsme šli na onkologii tři.
|
Pacientům jsem vždy říkal pravdu, což nebylo běžné, vzpomíná uznávaný onkolog
Když se ohlédnete, je až neuvěřitelné, jaký pokrok váš obor za ty roky udělal.
Ten je tak velký, že se ani všechny změny nedají vstřebat. Onkologie se, i když to ne všichni onkologové rádi slyší, začíná atomizovat. Prostě máte onkologa, který se specializuje třeba právě na plíce, máme také radioterapeuty... To všechno vede k tomu, že má každý své pacienty. Ale rozhodujeme se na základě multidisciplinárních týmů, které se scházejí a probírají, jak bude léčba dál vypadat.
Co je podle vás největší posun? Cílená biologická léčba? Imunoterapie, které se v současnosti věnujete?
Rozhodně cílená biologická léčba a imunoterapie. To byl velký skok. Prožili jsme si i období, kdy jsme si mysleli, že budeme pacienty léčit pouze imunoterapií. Ale ani ta není vhodná pro všechny.
V čem je vlastně imunoterapie tak převratná?
Imunoterapie dokáže odblokovat imunitní systém, protože nádorové bujení ho umí zablokovat. Imunoterapie působí na inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce. A tak se organismus může po nějaké době nádoru bránit. Imunoterapie byla taková renesance.
Kolik taková terapie stojí?
To je poměrně těžké vyčíslit. Ale zdá se mi, že čím je lék účinnější, tím je dražší. Tamoxifen, který byl kdysi průlomový, dnes stojí 150 korun, ale imunoterapie na měsíc vyjde na 50 až 80 tisíc korun. Pak tu máme ještě cílené léky, které účinkují na vzácné nádory – třeba žlučových cest. Taková léčba stojí až 200 tisíc. To je podle mého názoru neufinancovatelné. Vidím v tom do jisté míry, a to ten termín nemám rád, finanční toxicitu. Firmy, které léky vyrábějí, vám budou tvrdit, že byl vývoj drahý, že musejí dál investovat a tak dále.
|
Buňky přeprogramujeme na zabijáky nádoru. Lékař o zrádných nemocích krve
Naznačil jste, že máte pocit, že „to farmaceutické firmy přehánějí. Chápu, že do částky promítají nálad na výzkum, který jistě nebyl levný, ale všeho moc škodí. Navíc já jsem nikdy u žádného léku účet shrnující opravdové náklady na vývoj neviděl…“
Asi existují, ale já je vážně neviděl. Nechci se do toho moc pouštět, je to prostě byznys. A pro lékaře trochu marnost. Ale nerozmýšlím se podle toho – když mám lék, který pacientovi funguje, použiju ho. Problém je, že se pak čeká, než se léky uhradí. Pojišťovny, kterým posíláme žádosti, mají své experty, kteří vyhodnocují, co se proplatí a co ne.
Je pro vás těžké rozhodnout se, kdo nejmodernější léčbu dostane?
Někdy ano. Ale na to máme tým. Rozhodujeme se společně. Těžší je ukončení léčby, která už nikam nevede. Pomáhají nám tazvané paliativní týmy, ale i tak je složité smířit se s tím, že už pacientovi nedokážu pomoct.
Ptají se vás lidé na to, kolik času jim zbývá? Kdy se uzdraví, případně zda vůbec? Bývá to jejich první otázka poté, co si vyslechnou diagnózu?
Kupodivu moc často ne. A stejně bych jim neměl co říct. Jediné, co v tu chvíli znám, je statistický odhad. Každý člověk je ale jiný, jinak reaguje, jinak myslí. Můžete tedy odhadnout, jak tělo na léčbu zareaguje, ale nevíte nic.
Mimochodem, z vaší zkušenosti: Jak je důležité psychické rozpoložení pacienta?
Myslím, že velmi. A taky je důležité, aby měl oporu. Často k nám lidé chodí s rodinou. Je také důležité, aby byl pacient přesvědčený, že má léčba smysl. Léčil jsem matku jednoho chlapce a ta mi říkala, že tady musí být do jeho maturity. A byla tu i chvíli po jeho maturitě – a pak se onemocnění rozjelo takovým způsobem, že už se nedalo nic dělat. Takže psychika je velmi důležitá, to budu tvrdit vždycky.