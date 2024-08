Ukrajinský útok je politické rozhodnutí. Je koordinovaný? pochyboval Zaorálek

„Myslím si, že provést tento útok je takové politické rozhodnutí. Není mi jasné, zda je to koordinované v ukrajinské armádě,“ uvedl Zaorálek.

Další host pořadu a bývalý generální konzul v Petrohradu Vladimír Votápek s ním nesouhlasil. „Nenapadá mě nejmenší důvod, proč by to nemělo být koordinované. To, že to nějaký analytik zpochybňuje, je jeho problém,“ řekl.

„Co se týče západních spojenců, očekával bych, že útok s nimi konzultován nebyl. Proč by to však Západ měl koordinovat? To, že Rusové momentálně obsadili větší území než Ukrajinci v minulém roce, je způsobeno tím, že my Ukrajinu málo podporujeme,“ dodal expert. „Pořád přemýšlíme, zda ji můžeme dát tenhle typ tanku, jestli s tou raketou můžou střílet za tou čárou...“ doplnil.

Dodala také, že neustále nutíme Ukrajince, aby bojovali takzvaně s jednou rukou svázanou za zády. „Ukrajinci bojují za nás, za naše zájmy. Je to absurdní situace, a pokud ta naše slepá politika bude pokračovat, pak může dojít k tomu, že Rusko nebude poraženo a může dojít k nějakému kompromisu,“ dodal Votápek.

Ruské úřady v pátek oznámily rozsáhlý ukrajinský dronový útok na Lipeckou oblast na jihozápadě země, která leží asi 200 kilometrů od hranic. Na letecké základně u města Lipeck vypukl požár, drony způsobily exploze, zranily devět lidí a přerušily dodávky elektřiny. Celkem ruské síly zničily 75 ukrajinských dronů. Ukrajinská armáda zase sdělila, že zničila všech 27 ruských dronů.

Ukrajina, která se třetím rokem brání ruské agresi, informovala v noci na pátek o vyhlášení leteckého poplachu kvůli ruským dronům v centrální, jižní a východní části země, včetně metropole Kyjeva.

Jednání mezi USA a Ruskem?

Podle Zaorálka funguje mezi USA a Ruskem určitá dohoda. „Podle Washington post probíhala tajná jednání mezi Spojenými státy a Ruskem. Server spekuloval, čeho se jednání týkají,“ uvedl Zaorálek.

„Došlo k výměně ruských disidentů a některých ukrajinských špionů z Ruska, takže tohle se někde muselo dohodnout,“ pokračoval.

Podle něj údajně Američané oslovili Ukrajince, že se nemají pokoušet o atentát na Putina a bombardovat ruská letadla. „Američané evidentně působí jako jakási brzda, která říká Ukrajincům tohle a tohle nedělejte, což je zřejmě výsledek určité dohody, která existuje mezi USA a Ruskem,“ doplnil.

Rusko, USA a další západní země minulý týden provedly největší známou výměnu vězňů od konce studené války. Prostřednictvím Turecka si vyměnily 26 lidí. Byli mezi nimi novinář Evan Gershkovich, někdejší voják Paul Whelan či rusko-americká novinářka dříve žijící v Česku Alsu Kurmaševová. Do Ruska se vrátil mimo jiné agent FSB odsouzený v Německu za vraždu.