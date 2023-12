Zaorálek učil patro pod střelbou. Mysleli jsme si, že je tam večírek, líčí

Měl jste přednášku na Filozofické fakultě ve chvíli, kdy začal útočník střílet. Slyšel jste ji?

Já tam učím od 14:10, takže jsem byl celou dobu ve třetím patře, tedy v patře pod tím, kde se střílelo. Že to byla střelba, jsme se dozvěděli až potom, co jsme se se studenty přesunuli ven. Já jsem během přednášky slyšel rány, možná i výkřiky. Bylo to takové divné, nedávalo to smysl. Myslel jsem, že je nahoře vánoční večírek nebo stěhování, ale vůbec mě nenapadlo, že bych měl přerušit přednášku, protože se tam něco děje.