Ocelového dikobraza už máme, tvrdil Zaorálek o evropské převaze nad Ruskem

Evropští lídři se na summitu Evropské unie ve čtvrtek shodli na posílení evropské obrany. Zaorálek v pořadu 360° na CNN Prima NEWS vznesl dotazy, proti čemu a jak chce Evropa přezbrojovat nebo kde je ruská hrozba. Čísla Stockholmského institutu, který se zabývá výzkumem konfliktů, zbrojení, kontroly zbrojení a odzbrojení, podle něj hovoří jasně ve prospěch Evropy.

„Čísla jsou taková, že Evropa má 4 060 tanků, Rusko 2 000. Dělostřeleckých systémů máme my Evropané 12 454, Rusové 5 000, co se týče vojáků, tak 5,5 milionu Evropa a 3,2 milionu Rusko,“ uvedl exministr, podle nějž evropské státy masivně zbrojí už řadu let.

„Tady se v podstatě zbrojí, tady máme ocelového dikobraza už dnes. A teď přijde PR slyšení paní Ursuly von der Leyenové, která říká, že budeme vyrábět znovu toho dikobraza. A do toho přijde český premiér, náš Limonádový Joe, který řekne: ,Zbraně na stůl‘,“ přirovnal Zaorálek premiéra k hlavní postavě slavné české westernové komedie.

„To je úplně komická figura. Rád bych si ujasnil, kde je tedy ta slabost Evropy,“ řekl Zaorálek. Dodal, že Rusko se z války bude vzpamatovávat ještě dlouho.

Bývalý náčelník generálního štábu naší armády a vedoucí Katedry bezpečnostních studií vysoké školy Cevro generál Jiří Šedivý Zaorálkova čísla obecně zpochybnil, i když připustil, že ruské ztráty tamější lidské i materiální zásoby do značné míry vyčerpaly.

Žáček: Jsem rád, že Zaorálek už není ministr

Zaorálkova slova v pořadu na CNN Prima NEWS kritizoval předseda sněmovního výboru pro obranu Pavel Žáček (ODS). „Já se směju tady panu kolegovi Zaorálkovi. Jsem strašně rád, že dnes není ministrem naší vlády zodpovědným za tyto věci,“ řekl Žáček. Česká armáda je podle něj podfinancovaná a má zastaralou výzbroj.

Po vyzbrojování volá i prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek. „Je opravdu nejvyšší čas posílit schopnosti obranného průmyslu v celé Evropě. Tady se strašně dlouho ignorovala obrana a bezpečnost a nyní nastává situace, kdy je potřeba opravdu akcelerovat a hledat všechny cesty, jak ten průmysl posílit. Je opravdu nejvyšší čas,“ uvedl Hynek.

Čtvrteční summit se shodl na tom, že je nutné „výrazně zvýšit výdaje“ na armády, v čemž mohou pomoci například peníze z fondů určených na rozvoj členských zemí. Vůdci unijních států rovněž uvítali návrh Evropské komise, která chce dočasným pozastavením dluhových pravidel pro armádní nákupy umožnit masivní zbrojní investice.

Státy by se podle svých lídrů měly urychleně zabývat návrhem Komise na společnou půjčku až 150 miliard eur (3,8 bilionu korun), z níž by země mohly čerpat úvěry, zejména na pořizování celoevropské protivzdušné a protiraketová obrany, dělostřeleckých systémů, střel a munice či dronů.