Metnar: O migrantech v Česku nemáme přehled, je to riziko. Rakušan dělal jen PR

Ministr Metnar poskytl první velký rozhovor po jmenování. Mimo jiné nastínil, jak to bude s platy policistů a hasičů. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Eva Pospíšilová
Jiří Vachtl
,
Vláda chystá zpřísnění azylového zákona. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) je problém zejména v chybějící digitalizaci agend, kvůli které stát v podstatě neví, kdo se v něm pohybuje. „Těžko se mi to říká, ale Česko nemá přehled o tom, kdo je na jeho území. Agendy nejsou digitalizované a je to velké bezpečnostní riziko,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Metnar. Mluví i o platech policistů a hasičů či budoucnosti policejního prezidenta.

Začněme otázkou, která teď zajímá policisty, hasiče a další členy bezpečnostních sborů. V programovém prohlášení jim všem slibujete přidání, nástupní plat chcete zvednout hromadně na 50 tisíc korun. Kdy se tak podle vás stane?
Nejdřív řeknu, proč to děláme. My tím hasíme chaos, který vytvořila minulá vláda, když jednostranně navýšila platy vojákům, a to poměrně skokově, a tím se rozevřely nůžky mezi nimi a příslušníky bezpečnostních sborů. Je to reálný problém a my potřebujeme, aby se ty nůžky přivřely a platově byla tato zaměstnání konkurenceschopná.

Co se týče bezpečnostních sborů, tam se s propouštěním nepočítá. Co se týče ministerstva, tam to nemohu zaručit.

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rusko nahradil Západ. Toky plynu v Evropě se otočily, česká soustava se přizpůsobila

Premium
ilustrační snímek

Energetická mapa Evropy prochází největší proměnou za poslední desetiletí. Zatímco dříve tekl do Česka zemní plyn téměř výhradně z východu – konkrétně z Ruska přes Ukrajinu a Slovensko –, dnes je...

18. února 2026

ANALÝZA: Vzdálené vyhlídky na mír. Americký optimismus nesedí k realitě

Premium
Chceme mír. Demonstranti s ukrajinskými vlajkami před místem schůzky...

Mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou je na spadnutí, líčí opakovaně nezlomní optimisté, v prvé řadě Američané. Ovšem s výjimkou všeho, co je opravdu podstatné, namítají škarohlídi. Reálně je vidina...

18. února 2026

Granát utrhl ukrajinskému vojákovi obě ruce. Teď chce znovu obejmout svou ženu

Artem, ukrajinský voják námořní pěchoty, přišel po zásahu minometným granátem o...

Když u Pokrovska dopadl minometný granát asi metr od něho, přišel o obě ruce. Artem, ukrajinský voják námořní pěchoty a bývalý elektroinženýr z Mykolajivu, přežil jen díky odborné amputaci toho, co...

17. února 2026  22:06

Policisté zřejmě zadrželi lékaře, za kterým jezdily polské ženy na potrat

Ještě nenarozené dítě uvnitř dělohy. (1965)

Kriminalisté v úterý zasahovali v areálu Bílovecké nemocnice, která patří Moravskoslezskému kraji. Redakci iDNES.cz to potvrdilo několik lidí včetně ředitele nemocnice Josefa Zajíce. Ten ale...

17. února 2026  21:29

Orchestry a pěvecké sbory se bouří nad škrty. Žádají Klempíře dokonce o víc

Český národní symfonický orchestr

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR kritizuje škrty v rozpočtu ministerstva kultury na letošní rok. Zasáhne to podle ní hlavně regionální kulturní organizace a akce. V úterý to...

17. února 2026  21:05

Ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra rezignuje na konci dubna

David Kostka

Generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZPMV) David Kostka odejde na konci dubna z funkce. Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy na základě vyjádření pojišťovny. Podle mluvčí...

17. února 2026  21:02

V pražských Holešovicích se porvala parta, jeden zraněný skončil v nemocnici

Policie zasahuje v ulici Tusarova po nahlášené potyčce několika lidí. (17....

V pražských Holešovicích byla v úterý večer nahlášena potyčka mezi několika osobami. Jedna byla hned po příjezdu policistů ošetřena, řekla redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

17. února 2026  20:50,  aktualizováno  20:57

Stíhačky nové vládě navzdory. Zrušení nákupu F-35 by stálo 30 miliard, řekl Babiš

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na volebním sněmu hnutí (24. ledna 2026)

Případným zrušením nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu by vznikla škoda asi 30 miliard korun, řekl při návštěvě liberecké nemocnice premiér Andrej Babiš (ANO). Nová vláda v projektu...

17. února 2026  20:17,  aktualizováno  20:55

Přestaňte tutlat Epsteinovy spisy, vyzvala Clintonová. Není co skrývat, vzkázal Trump

Americká exministryně zahraničí Hillary Clintonová (14. února 2026)

Americká exministryně zahraničí Hillary Clintonová vyzvala vládu současného prezidenta Donalda Trumpa, aby přestala tutlat informace ve spisech sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. Trumpova...

17. února 2026  20:28

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

V mém případě není justice nezávislá, tvrdí Babiš. Rozhodnutí výboru ho nepřekvapilo

Andrej Babiš navštívil Krajskou nemocnici Liberec. (17. února 2026)

Premiéra Andreje Babiše nepřekvapilo, že mandátový a imunitní výbor nedoporučil poslancům vydat ho k trestnímu stíhání. Kauzu Čapí hnízdo znovu označil za politický proces. Řekl, že v tomto případě...

17. února 2026  20:25

Česko nabídne Slovensku ropu přes Družbu, uvedl Havlíček po setkání s Ficem

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po...

Česko nabízí Slovensku možnost dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který o tom v úterý jednal v Bratislavě se slovenským premiérem Robertem...

17. února 2026  20:20

