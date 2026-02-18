Začněme otázkou, která teď zajímá policisty, hasiče a další členy bezpečnostních sborů. V programovém prohlášení jim všem slibujete přidání, nástupní plat chcete zvednout hromadně na 50 tisíc korun. Kdy se tak podle vás stane?
Nejdřív řeknu, proč to děláme. My tím hasíme chaos, který vytvořila minulá vláda, když jednostranně navýšila platy vojákům, a to poměrně skokově, a tím se rozevřely nůžky mezi nimi a příslušníky bezpečnostních sborů. Je to reálný problém a my potřebujeme, aby se ty nůžky přivřely a platově byla tato zaměstnání konkurenceschopná.
Co se týče bezpečnostních sborů, tam se s propouštěním nepočítá. Co se týče ministerstva, tam to nemohu zaručit.