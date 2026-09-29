Platy policistů a hasičů vzrostou, slíbil Metnar. Odbory mají výhrady

Ministr řekl, že se situace už velmi pravděpodobně nezmění. Ministerstvo vnitra chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Vláda podle ministra počítá s navyšováním míst u policistů a hasičů a navýšením prostředků na kybernetickou bezpečnost o 240 milionů korun.
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Odbory odmítají navrhovaný růst platů bezpečnostních sborů, žádají víc
„Samozřejmě, že k tomu byly připomínky, ale nenašel se lepší model,“ řekl Metnar. Uvedl, že jednání s odbory bylo dlouhé, ale konstruktivní. Podle ministra je rozdělení peněz do tarifní části a do stabilizačního příplatku spravedlivější. „Myslím, že jsme dosáhli maximum možného,“ uvedl.
Odborářům se plán ministerstva vnitra nadále nelíbí. Předseda Unie bezpečnostních složek Aleš Lehký řekl, že v několika příštích dnech sjednotí stanovisko s ostatními odborovými hnutími v resortu a budou žádat o jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou (oba ANO). Unie žádá, aby peníze na plánované zvýšení platů policie či hasičů šly pouze do tarifů.
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Metnar se Schillerovou dohodl vyšší platy policistů a hasičů. Přibudou i nová místa
„Všechny významné odborové organizace zastupující příslušníky bezpečnostních sborů drží společnou linku – požadavek na navýšení základních tarifů o deset procent,“ uvedla Unie bezpečnostních složek ještě před jednáním na webu.
Cílem ministerstva vnitra je podle Metnara to, aby průměrný plat policistů i hasičů přesahoval 65 000 korun měsíčně. Přidáno dostanou i občanští zaměstnanci. Ministr již dříve také řekl, že by u policie mělo postupně přibýt zhruba 1500 míst, u hasičů asi stovka míst. Navýšit by se podle ministra měly i prostředky pro dobrovolné hasiče, a to o 50 milionů korun.