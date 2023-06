Za nás se armáda modernizovala. Projekt BVP Černochová jen dotáhla, říká Metnar

Armádou poslední týdny rezonují spory ministryně obrany Jany Černochové a náčelníka Generálního štábu Řehky. Vy jste jako předseda výboru pro obranu s aktéry hovořil? Vnímáte problémy, třecí plochy?

O tomto problému mám informace pouze z médií. Rezort ministerstva obrany ani předseda vlády nás neinformoval. Na základě toho sporu jsme svolávali mimořádný výbor. Ministryně obrany odmítla přijít, o čemž nás písemně informovala.

Je vhodné, aby v době, kdy stovky kilometrů od našich hranic zuří válka, docházelo ke střetům představitelů obrany a armády?

Je jasné, že to není vhodné ani přijatelné a nepamatuji v historii rezortu obrany, armády, že by něco takového nastalo. Je těžko pochopitelné, že to nastává v této mezinárodní bezpečnostní situaci.

Co vám k tomu řekl generálporučík Řehka?

S panem generálem jsem hovořil pouze telefonicky, kdy mi odmítl tuto situaci komentovat se zdůvodněním, že se jedná o vnitřní záležitosti resortu.

Výbor měl 1. června dva body programu, právě zmíněné spory a nákup bojových vozidel pěchoty CV 90. Ministryně Černochová se omluvila, stejně jako většina poslanců koalice. Jaký byl uveden důvod?

Tady z tohoto přístupu je vidět, s jakou arogancí v současné době ministryně, potažmo koaliční poslanci, k tomuto přistupují. Ministryně resortu obrany nám nesděluje informace, neinformuje poslance ani občany. Jako důvod uvedla, že byl výbor svolán narychlo, což není argument. Nejen v tomto období, ale i v minulém byl svolán výbor ze dne na den.

Ministryně obrany Jana Černochová a generálporučík Karel Řehka (na snímku v hodnosti generálmajora)

Hovoří se o tom, že ministryně zasahuje do personálních otázek, povyšování důstojníků, generality, ale i k vyslání vojáků do zahraničí, včetně studií. Je to běžná praxe a kompetence ministra? Dělal jste totéž, když jste byl na ministerském postu?

Na rezortu obrany jsou veškeré kompetence rozděleny, neboť se jedná o silový resort, složený z civilní a vojenské části. Obě části rezortu obrany mají své kompetence jasně dané a já jsem v minulosti tyto kompetence dodržoval.

Vnímal jste již dříve neshody, například po výměně náčelníka Vojenské policie? Hovořilo se o tom, že za jeho odvoláním stálo odhalení jeho vztahu s podřízenou.

Nedobrou situaci na rezortu obrany vnímám již delší dobu. Ano, máte pravdu, že tyto informace o personálních rozkolech prosakovaly již delší dobu a mediálně propírán byl náčelník Foltýn. Spekulace o jeho odchodu se objevují v médiích dodnes a dodnes tuto situaci nepovažuji za jasně vysvětlenou.

Hovoří se i o snaze odvolat profesora Zavorala z čela ÚVN. Uvedla k tomuto kroku něco paní ministryně?

Kromě informací, které se objevily v mediálním prostoru, žádné jiné k tomuto nemám.

Nákup bojových vozidel pěchoty trval dlouhá léta, nicméně nyní poukazuje například pan Hynek, předseda Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, na chabé zapojení domácího obranného průmyslu. Komunikuje vedení obrany kroky a informuje o konkrétních krocích?

Neinformuje. U této zakázky za téměř šedesát miliard je celá řada otázek. Můžeme mít pochybnosti o formě zadání projektu vláda – vláda, o tvorbě ceny, o inflační doložce, kterou by měla obsahovat již podepsaná smlouva... A co je nejvíce znepokojující, je zapojení domácího průmyslu nebo další náklady, které ještě vzniknou.

Je běžné, aby smlouva nezahrnovala servis? Máte informace například ze Slovenska, jak oni mají řešenou smlouvu?

Nemám informace, jak je to řešeno na Slovensku. Otázka servisu je složitější vzhledem k našemu právnímu řádu a zákonu o veřejných zakázkách. Společné pořízení s následným servisem není pravidlem.

A co další nákupy? Jste informován o průběhu jednání k F-35?

Nemám žádné jiné informace, než jsou ty v mediálním prostoru.

Analytik Mikulecký řekl, že by obrana neměla nakupovat hlouposti, co po nás nikdo nechtěl, například bitevní vrtulníky, ale soustředit se na realizaci našich závazků vůči NATO. Souhlasíte s ním?

Omlouvám se, ale v žádném případě nebudu komentovat výroky bezpečnostních analytiků. Potřebnost nákupů techniky pro armádu vychází od vojenských odborníků, naštěstí ne od bezpečnostních analytiků.

A co výrazné změny v rozhodnutí, kdy se hovořilo o nákupu tří středních dronů a nakonec z toho je 200 malých dronů?

No comment. Jiné informace, než z médií k tomuto nemám.

Koalice často poukazuje na vaše otálení v otázkách nákupů a modernizace armády. Můžete mi uvést, co se podařilo za vašeho vedení zrealizovat, případně připravit k dokončení?

Stejný expertní tým, který radí ministryni obrany a přivedl zakázku nákupu pásových bojových vozidel pěchoty CV 90 k podpisu smlouvy, vedl veškerá jednání za mého působení na rezortu. Právě tento expertní tým mě po vyhodnocení zaslaných nabídek, tehdy od třech potenciálních dodavatelů, seznámil s expertním vyhodnocením jejich nabídek a doporučil mi, aby byly vyřazeny nabídky, ale nebyli vyřazení uchazeči.

Tak se také stalo a já jsem o této situaci tehdy informoval vládu a tehdejší předsedkyni výboru pro obranu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o expertní tým, který měl nejvíce informací a kompetence k vyhodnocení a zpracování takovýchto stanovisek, neměl jsem jinou možnost než jejich návrh akceptovat.

Za mého působení na rezortu obrany byly uzavřeny smlouvy na nákup a pořízení vojenské techniky, výzbroje a výstroje za více jak 160 miliard včetně finančně významných akvizicí, jako je radiolokátor MADR, vrtulníky, protiletadlové a raketové komplety SHORAD, děla ráže NATO, vozidla, zbraně a tak dále.

Bojové vozidlo pěchoty CV-90. Armáda po řadě let získá v následujících letech tyto obrněnce, které nahradí zastaralé BVP-2.

A naopak, v čem vidíte pochybení?

Dá se říci, že se mi, potažmo nám, nepodařilo dotáhnout projekt pásových bojových vozidel pěchoty a to s ohledem na shora uvedené okolnosti.

Na armádu půjdou brzy 2 % HDP, jak to ovlivní její modernizaci?

Jak to ovlivní modernizaci bude záležet na tom, jak bude efektní vedení a tým na resortu obrany. Za mě by mělo dojít k urychlení a zefektivnění modernizace Armády České republiky a měly by být dosaženy cíle v rámci výstavby jednotlivých druhů vojsk a splnění požadavků Capability Targets, takzvané CT.

To znamená, že pokud bude mít ministerstvo obrany dostatek prostředků, může tyto projekty řádně naplánovat a realizovat a nebude je muset tím pádem rozkládat v čase, případně odsouvat z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Lubomír Metnar, poslanec, předseda výboru pro obranu.

Proč k tomu kroku nedošlo již dříve?

Nebyla k tomuto politická vůle předchozích vlád. Za vlády ANO jsme měli nastavenou trajektorii směřování a dosažení závazku 2 % HDP, ale každé přílišné skokové navyšování finančních prostředků s sebou přináší celou řadu úskalí a hlavně riziko, že tyto prostředky nebudou účelně vynaloženy. Proto naše trajektorie směřování ke 2 % byla postupná. Za naše volební období od roku 2014 vzrostl rozpočet obrany o 100 %.