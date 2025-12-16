První kroky v nové funkci. Ministr Metnar odvolal členy dozorčí rady České pošty

  18:08
Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO v úterý odvolal členy dozorčí rady České pošty. Podle něj nebude mít snížení počtu členů dozorčí rady významný dopad na fungování pošty. Důvodem odvolání byly podle něho zásadní personální a organizační zásahy, které připravovalo vedení pošty a neinformovalo o nich včas a transparentně.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Dozorčí rada České pošty má 15 členů, z toho pět volí zaměstnanci, které ministerstvo odvolat nemůže. Dohlíží na činnost pošty včetně jejího vedení, kontroluje hospodaření podniku a schvaluje další rozvoj.

Na změny v dozorčí radě v úterý upozornil server Odkryto.cz. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš serveru řekl, že důvodem odvolání bylo dlouhodobě ztrátové hospodaření pošty a špatná obchodní strategie.

Důchodci, kteří lpí na důchodu v hotovosti poštou, zaplatí za službu skoro stovku

„Důvodem byly připravované zásadní personální a organizační zásahy do České pošty, o nichž jsem s ohledem na můj pondělní nástup do resortu neměl žádné informace a které mohou mít významný hospodářský dopad na fungování a provoz podniku,“ sdělil ČTK Metnar.

„Taková rozhodnutí měl management České pošty řešit v předstihu podstatně dříve a předložit dozorčí radě transparentně a včas, za standardního vedení resortu, nikoli předkládat na dozorčí radu netransparentně a narychlo prakticky druhý den po mém jmenování,“ dodal ministr.

Podle něj teď bude následovat vyhodnocení situace a jmenování nových členů dozorčí rady.

Česká pošta přestala kvůli superdávce vyřizovat žádosti o většinu příspěvků

Česká pošta loni vykázala ztrátu 1,25 miliardy korun. Podnik se v posledních dvou letech transformuje, což má stabilizovat hospodaření. Součástí transformace je letošní oddělení komerční Balíkovny do samostatného odštěpného závodu a hledání strategického partnera pro ni.

Minulý týden Česká pošta uvedla, že za letošek očekává ztrátu pod 400 miliony korun. V případě úspěšného prodeje menších nemovitostí může být hospodářský výsledek podle pošty až téměř vyrovnaný.

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

