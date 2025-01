Chemičky v Lovosicích nemusí platit vyšší daně. Nebude na investice, říká město

Cílem navrhovaného opatření v podobě zvýšení koeficientu pro výběr daně z nemovitosti byl podle vedení města narovnání „nerovného zatížení společného prostoru a sdílené infrastruktury“. Nemovitosti, kterých se mělo opatření dotknout, znamenají pro město velké ekologické zatížení. Jedná se mimo jiné i o chemičky Lovochemie a Preol spadající do koncernu Agrofert.

Právě ta opatření napadla u Krajského soudu v Ústí nad Labem jako diskriminační. Ve znění rozsudku, které má iDNES.cz, k dispozici dále Lovochemie uvádí, že zvýšené zatížení, kterým město Lovosice argumentuje, není v opatření blíže specifikováno. „Zdaněny nejsou pozemky v souvislosti s tím, zda na nich dochází k činnosti zatěžující životní prostředí, ale výhradně ty pozemky, které byly samotným městem zařazeny do příslušného funkčního využití,“ stěžuje si chemička na vyšší daně.

Krajský soud nakonec opatření města Lovosice vyhodnotil jako nicotné a navýšení koeficientu zrušil. „Rozhodnutí soudu vítáme, protože se ukázalo, že město Lovosice účelově překročilo své pravomoci, v čemž nám soud dal za pravdu. Naše společnosti vždy řádně platily daně,“ uvedl mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský na dotaz redakce.

Soud ale nerozhodl ve prospěch koncernu kvůli diskriminační povaze, jak uváděla firma, nýbrž kvůli údajnému překročení pravomocí ze strany městské správy. V době schválení opatření, tedy v červnu roku 2024, bylo podle tehdejších zákonů možné provést navýšení příslušného koeficientu pouze skrze vyhlášku, nikoli skrze opatření.

To je možné až od 1. ledna roku 2025. Starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice) se ale takovému rozhodnutí brání. Říká, že samotná Finanční správa potřebuje, aby legislativní kroky byly dělané s předstihem tak, aby mohly jeho dopady platit už od Nového roku.

Krejčí navíc upozorňuje, že město se rozhodlo udělat podobný krok i o rok dříve. V listopadu roku 2023 přijaly Lovosice zvýšení stejného koeficientu z hodnoty dva na hodnotu čtyři tak, aby vyhláška nabyla účinnosti 1. ledna 2024. „Byla tam stejná kritéria, stejné důvody a tehdy to k soudu nikdo nedal,“ vyjádřil se pro redakci starosta.

„Zvyšování daní z nemovitosti jen pro nákladné oblasti navíc není nic nového. V regionu jej v minulosti využilo třeba Ústí nad Labem nebo Litvínov,“ vyjmenoval Krejčí. V září roku 2023 zvýšil Litvínov koeficient z hodnoty dva na hodnotu pět v oblastech, které vyhodnotil jako průmyslově zatížené. Ústí nad Labem zase přišlo s vyšším zdaněním pro oblasti, kde byla v minulosti likvidována černá skládka.

„Možná nebude na investice“

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem by mohl pro město Lovosice znamenat problém v rozpočtu. V krajním případě by totiž výpadek příjmů ze zvýšené daně z nemovitosti mohl znamenat ztrátu až 50 milionů korun. „Byl by to problém. V našem případě znamená taková suma prakticky veškeré investice na příští rok. Mohlo by tak dojít ke scénáři, že celý další rok bude rozpočet jen udržovací,“ obává se starosta.

I tak ale doufá, že celá záležitost ještě není u konce. „Budeme to řešit kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. Uvidíme, jak rozhodne,“ popisuje Krejčí. Rozhodnutí o navýšení koeficientu v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu bylo podpořeno 12 hlasy. „Není žádným tajemstvím, ani překvapením, že opoziční zastupitelé usnesení nepodpořili,“ uvedl Krejčí. V opozici je nejsilnějším klubem hnutí ANO, které disponuje osmi členy. Chemička Lovochemie spadá do koncernu Agrofert, který vlastní šéf hnutí ANO Andrej Babiš.