Lovci bouřek o víkendu vyfotili tornádo. Točilo se v neděli na Jičínsku

Víkendová předpověď meteorologů, že se vyskytnou bouřky, se bohatě naplnila. Nejvíce se jich objevilo na severu Čech. Lovci bouřek dokonce zachytili slabé tornádo.
Tornádo zachycené na Jičínsku

foto: Pavel Berný, Lovci bouřek

Bouřková aktivita v Česku v neděli 19. dubna odpoledne.
Úlovek Lovců bouřek z neděle 19. dubna
Bouřka procházela v neděli odpoledne severně od Nymburska.
Nedělní bouřka vyfocená Lovci bouřek
Citelná změna počasí v neděli přinesla do Česka i první silnější bouřky. Nejvýraznější byly na severu Čech, informovali meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.

Na Jičínsku v trojúhelníku mezi obcemi Studeňany, Úlibice a Radim se dokonce vyskytlo slabé tornádo. Vyfotil ho a snímek redakci iDNES.cz poskytl Pavel Berný, který ho zveřejnil na sociálních sítích na účtu Lovci bouřek.

„Tromba nebo spíše první letošní slabounké tornádo se možná v neděli okolo 17:30 vyskytlo na Jičínsku,“ uvedl. Přesné vyhodnocení jevu podle něj určí až odborníci.

Ze snímků není patrné, jestli se sloupec rotujícího vzduchu dotkl země, což je podmínka pro to, aby se jednalo o tornádo.

Silnou bouřku zaznamenali Lovci bouřek také 20 kilometrů severovýchodně od hranice Nymburska. „Lepší strukturu získala až dále východním směrem,“ uvedli k fotkám formující se bouřky. Výjimečně se mohou bouřky podle ČHMÚ objevit i během pondělí.

V Česku je podle meteorologů zdokumentováno přibližně jedno až pět tornád ročně. Většinou jen někdo v atmosféře vyfotí nebo natočí nepřehlédnutelný vír, převážně na mobil.

Tornáda se klasifikují takzvanou Fujitovou stupnicí od F0 do F5. Zatím v Česku není oficiálně zaznamenáno žádné, které by bylo silnější než F3. Při něm se rychlost větru pohybuje od 219 do 263 kilometrů za hodinu.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

