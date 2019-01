Podezřelého lupiče z pumpy prozradila DNA, navíc se prořekl v hospodě

Podezřelý Ivan H. hned začal vypovídat. Udal, že pumpu s ním přepadl David Š., který prý také střílel. Zásahovka došla i pro něj. Pak ale údajný komplic výpověď – hlavní důkaz proti střelci – odvolal. David Š., v minulosti trestaný za krádeže, od počátku opakuje, že na pumpě vůbec nebyl. Sází na to, že kriminalisté toho proti němu příliš nemají.



Podle informací MF DNES Ivan H. výpověď odvolal proto, že u ní nebyl jeho advokát. „Nejsem schopen vám to potvrdit ani vyvrátit, ani sdělit cokoliv jiného, protože klient si nepřeje podávat žádné informace,“ říká kralupský advokát David Kojzar, který Ivana H. zastupuje.



Před soudem, který rozhodoval o vazbě pro podezřelé, ovšem Ivan H. už zase vypovídal. Vysvětlení, proč znovu otočil, je podle zdrojů obeznámených s případem celkem jednoduché. „Svědčí proti němu analýza DNA a rychle pochopil, že bude mít problém a bude lepší spolupracovat,“ říká zdroj MF DNES.

Ivan H. se ovšem o přepadení pumpy rozpovídal už dávno před zatčením, jen měl tehdy jiné posluchače než policisty. Před dalšími svědky v hospodě měl naštvaně vykládat, že z ukradených peněz – deseti tisíc korun – dostal tisícikorunu a ve stejné hodnotě cigarety. A právě lidé z mělnického podsvětí, kteří tu osudnou větu v hospodě zaslechli, kriminalistům pomohli.

Při jejich výsleších se často začala opakovat jména obviněných, zejména jméno Ivana H. Kriminalisté v jeho případě sebevědomě opakují, jak silně jsou si jeho účastí na loupežném přepadení jistí.

„Na základě dalších šetření a výslechů dalších svědků jsme se v pondělí utvrdili v tom, že jsme na správné stopě, a okolo 16. hodiny jsme si byli na 110 procent jistí,“ řekl vedoucí odboru obecné kriminality středočeské policie Aleš Pavlík. Právě odpoledne dostali srovnání nalezené DNA na pumpě a DNA komplice Ivana H.

Muž se totiž opřel rukou o pult na benzince, když kradl kartony cigaret. Podjela mu noha na vystřelené nábojnici a snažil se tak zabránit pádu. Policie si nejprve pozvala Ivana H. na základě svědectví z hospody a pak podruhé, když vyšel test DNA, a to už se rozběhlo zatýkání.

Kriminálka nyní vyslýchá další svědky, jako první zadržela v úterý Ivanovu přítelkyni Barboru Ch. Má jediný cíl – zjistit od ní, jestli se Ivan H. po přepadení o tragédii zmiňoval. Podle informací MF DNES dívka vypovídala a měla uvést, že zbraň u Davida Š. viděla (Barbora Ch. zná i přítelova komplice). Policie tyto informace nechce komentovat.

Rozhodně právě tento detail je teď klíčovým momentem vyšetřování, protože právě to určí, zda policisté Ivanovo obvinění nepřekvalifikují z loupeže na spoluúčast na vraždě.

„Jde o to, aby byla velmi podrobně zodpovězena otázka, do jaké míry druhý z obviněných (komplic) věděl o tom, že může být použita zbraň,“ vysvětluje státní zástupce Tomáš Milec.

Chtěl nižší trest za spolupráci

Komplic Ivan H. je totiž nyní obviněn z loupeže, za kterou hrozí až deset let vězení. David Š. je obviněn z vraždy, za niž může ve vězení strávit až 25 let, případně mu hrozí i doživotí.

Vyučený zedník Ivan H. přitom v prvopočátku spoléhal, že by mohl dostat status spolupracujícího obviněného, a tudíž nižší trest, a pomoci by mu mohlo i doznání. Právě to v praxi znamená často nižší trest, protože právě doznání policii zpravidla navede k dalším důkazům.

„Nedomnívám se, že by se na tento případ dal napasovat institut spolupracujícího obviněného. Ten se dá použít při rozkrývání zločinů organizované skupiny, která předpokládá alespoň tři lidi, kteří si vzájemně rozdělí úkoly a mají nějaký společný plán. Tady se zatím mluví o dvou osobách,“ říká právník z pražské advokátní kanceláře Steidl Petr Suchomel.



Pokud by se právníkovi obviněného muže podařilo dosáhnout toho, aby jeho klient měl status spolupracujícího obviněného, mohl by skutečně nakonec vyváznout s výrazně nižším trestem, než je nyní jeho sazba od dvou do 10 let.

„Někdy je dokonce možné vyváznout i bez potrestání, ale spolupracující obviněný nesmí spáchat těžší zločin než ten, koho usvědčuje, nesmí zločin přímo organizovat a nesmí nikoho zabít ani těžce zranit. Roli pak také hraje, o jakou jde osobu, zda byl například už dříve trestán a podobně,“ dodává Suchomel.

Nalezli kuklu, zbraň se zřejmě stále hledá

Osmapadesátiletou čerpadlářku Janu Š. zavraždili lupiči 3. prosince v půl třetí ráno, když myla stojany a vracela se zpět do čerpací stanice. Žena za sebou nestihla zamknout vstupní dveře a dovnitř vběhl lupič v kukle s pistolí v ruce. Jana se snažila ukrýt v zadní místnosti, která slouží jako sklad. Vrah však rovnou vystřelil a čerpadlářku zasáhl skrz dveře. Jeho komplic, který do pumpy přišel s paralyzérem a provázkem v ruce, rychle ukradl několik kartonů cigaret a oba z pumpy během čtyřiceti vteřin utekli.

Policie nyní podle informací MF DNES stále hledá vražednou zbraň. Při prohlídce okolí bytu Davida Š. ve Vojkovicích na Mělnicku policisté nalezli kuklu. Zatím není jasné, zda jde o tu, kterou lupiči použili při přepadení čerpací stanice.